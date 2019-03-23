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Политика
Фоторепортаж

«Чиновники ведут себя нагло!» В Ярославле прошёл митинг в защиту социальных прав

Фото с акции в парке Мира

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На акцию пришли с флагами

Фото: Ольга Прохорова

Сегодня в Ярославле в парке Мира прошёл митинг в защиту социально-экономических прав. Затронули сразу несколько тем — школьное питание, лекарства льготникам, деятельность регионального мусорного оператора.

— Чиновники ведут себя нагло! Говорят, что государство нам ничего не должно! — высказали претензии выступающие.

Выступающие потребовали вернуть прежнюю систему назначения льгот на оплату школьных завтраков. А также сообщили — в контрольно-счетную палату направлено обращение о проверке департамента здравоохранения по поводу недополучения льготных лекарств.

Как прошёл митинг, смотрите в фоторепортаже:

На плакатах — требования митингующих

Фото: Ольга Прохорова

Митинговали у фонтана

Фото: Ольга Прохорова

Левые настроения под правой подмышкой

Фото: Ольга Прохорова

Участники залезли на фонтан, чтоб видеть выступающих

Фото: Ольга Прохорова

Митинг прошел спокойно

Фото: Ольга Прохорова

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

мусоршкольное питаниельготные лекарства

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КОММЕНТАРИИ (1)

123
23 март 2019 в 14:40

Надо требовать ухода Путина и его окружения, именно эти господа стоят за всем бардаком в стране.

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