«Чиновники ведут себя нагло!» В Ярославле прошёл митинг в защиту социальных прав

Сегодня в Ярославле в парке Мира прошёл митинг в защиту социально-экономических прав. Затронули сразу несколько тем — школьное питание, лекарства льготникам, деятельность регионального мусорного оператора.

— Чиновники ведут себя нагло! Говорят, что государство нам ничего не должно! — высказали претензии выступающие.

Выступающие потребовали вернуть прежнюю систему назначения льгот на оплату школьных завтраков. А также сообщили — в контрольно-счетную палату направлено обращение о проверке департамента здравоохранения по поводу недополучения льготных лекарств.

