«Чиновники ведут себя нагло!» В Ярославле прошёл митинг в защиту социальных прав

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Фото с акции в парке Мира
На акцию пришли с флагами
Сегодня в Ярославле в парке Мира прошёл митинг в защиту социально-экономических прав. Затронули сразу несколько тем — школьное питание, лекарства льготникам, деятельность регионального мусорного оператора.
— Чиновники ведут себя нагло! Говорят, что государство нам ничего не должно! — высказали претензии выступающие.
Выступающие потребовали вернуть прежнюю систему назначения льгот на оплату школьных завтраков. А также сообщили — в контрольно-счетную палату направлено обращение о проверке департамента здравоохранения по поводу недополучения льготных лекарств.
Как прошёл митинг, смотрите в фоторепортаже: