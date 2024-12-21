НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Зима В России наступит самая длинная ночь в году. Что это значит

В России наступит самая длинная ночь в году. Что это значит

Про день зимнего солнцестояния не забыли?

2 714
9 комментариев

Когда наступает зимнее солнцестояние

Источник:

Суббота, 21 декабря, станет самым коротким днем в году, а ближайшая ночь будет самой длинной. Такое явление называется зимним солнцестояниям.

— Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира (23,5 градуса к югу от небесного экватора), — объяснили специалисты Московского планетария.

В 2024 году солнцестояние произошло в 12:20 по московскому времени. Теперь в Северном полушарии планеты наступила астрономическая зима, а в Южном — лето. Ночь на 22 декабря станет самой длинной в году, она составит 17 часов.

Северное полушарие — это половина Земли, расположенная к северу от экватора, Южное — к югу.

— В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли. На широте Москвы в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2024 года высота Солнца над горизонтом в полдень составит 10°39′, — добавили в пресс-службе планетария.

Ближайшие несколько дней Солнце будет находиться ближе к горизонту.

Наши предки в этот день гадали на погоду по приметам. Считалось, что, если в день зимнего солнцестояния будет снегопад, зима будет снежной. Вьюга сулила дождливое лето.

Приметы на день зимнего солнцестояния

Источник:

— Пасмурный день предсказывает раннее наступление весны, а ясный, наоборот, — позднее, — гласят приметы.

В древности верили, что иней на деревьях в этот день говорит о богатом урожае в следующем году.

В Ярославской области 21 декабря ожидается малооблачная погода, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит -1… -3 °C. Ветер западный, умеренный.

Кстати, считается, что в день зимнего солнцестояния исполняются все желания. В это время рекомендуется обустраивать дом, проводить уборку и заниматься расхламлением. Кроме того, чтобы обрести счастье в будущем году, астрологи советуют прописывать цели на будущий год.

ПО ТЕМЕ
Зимнее солнце Зимнее солнцестояние Зима Приметы Погода
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
21 декабря, 19:41
Короткие зимние дни Немного навеют печали. Как будто уснули они, Во времени медленней стали. И в длинные, зимние ночи Уснуть нелегко нам порою, Хотя закрываем мы очи, А мысли приходят толпою.
Гость
21 декабря, 14:58
Солнце на лето, зима – на мороз
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление