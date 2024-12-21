В России наступит самая длинная ночь в году. Что это значит

Когда наступает зимнее солнцестояние Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Суббота, 21 декабря, станет самым коротким днем в году, а ближайшая ночь будет самой длинной. Такое явление называется зимним солнцестояниям.

— Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира (23,5 градуса к югу от небесного экватора), — объяснили специалисты Московского планетария.

В 2024 году солнцестояние произошло в 12:20 по московскому времени. Теперь в Северном полушарии планеты наступила астрономическая зима, а в Южном — лето. Ночь на 22 декабря станет самой длинной в году, она составит 17 часов.

Северное полушарие — это половина Земли, расположенная к северу от экватора, Южное — к югу.

— В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли. На широте Москвы в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2024 года высота Солнца над горизонтом в полдень составит 10°39′, — добавили в пресс-службе планетария.

Ближайшие несколько дней Солнце будет находиться ближе к горизонту.

Наши предки в этот день гадали на погоду по приметам. Считалось, что, если в день зимнего солнцестояния будет снегопад, зима будет снежной. Вьюга сулила дождливое лето.

Приметы на день зимнего солнцестояния Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Пасмурный день предсказывает раннее наступление весны, а ясный, наоборот, — позднее, — гласят приметы.

В древности верили, что иней на деревьях в этот день говорит о богатом урожае в следующем году.

В Ярославской области 21 декабря ожидается малооблачная погода, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит -1… -3 °C. Ветер западный, умеренный.