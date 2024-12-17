«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну

Вызовы на дом занимают значительную часть работы врача Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, Екатерина Майорова / Vk.com











Скандал из-за высказываний 30-летнего педиатра из Балакова Саратовской области Екатерины Майоровой о матерях маленьких пациентов разразился на всю страну. Врач заявила, что вызовы на дом — бесполезный вид медицинской помощи, и до поликлиники, если очень нужно, можно добраться на такси. Она опубликовала статус в одном из мессенджеров и назвала женщин «тупыми, неблагодарными, никчемными мамашами, нарожавших от недомужиков и проживающих в халупах». Наша коллега из 164.RU, которая сама работала педиатром, высказала свое мнение о происходящем.

Читая про это, я, как человек с высшим медицинским образованием, прекрасно понимала Екатерину Майорову. Я много лет провела в медицинской среде, работала в больнице, моя мама — врач скорой помощи, и я прекрасно знаю, как некоторые пациенты могут выводить из себя. И если работая со взрослыми людьми, вы хотя бы один на один, то в случае с педиатрами людей уже двое: ребенок и взрослый. Надо найти подход к обоим. И очень часто я слышала от врачей, что с ребенком проще договориться. А вот с родителями — не очень.

Я училась на педиатрическом факультете и с моим дипломом тоже могу идти работать в поликлинику. Но этого не сделаю никогда. Я боюсь. Екатерина Майорова — молодая 30-летняя женщина и не побоялась. Мне стало интересно, почему. Давайте честно: работа в поликлинике в принципе не востребована. Туда или силой загоняют несчастных студентов, рекламируя им целевое обучение, благодаря которому они на «минималках» поступят в медвуз, а потом будут отрабатывать этот «подарок» тремя годами в поликлинике. Иначе штраф — миллион рублей. Либо в поликлинике дорабатывают после пенсии люди в возрасте, которые знают прикрепленные семьи до пятого колена. Жалобы от родителей причем идут и на тех, и на других. Молодые — еще ничего не знают, опытные, по мнению некоторых пациентов, — уже ничего не знают.

И тут она — Екатерина Майорова. В расцвете лет и на неблагодарной работе. Я решила найти ее в соцсетях и спросить: «Почему?» Разговор получился достаточно личным, поэтому я не буду приводить прямую речь. Но начнем с того, что Екатерина даже не врач, а фельдшер. Но по факту она выполняла все функции врача — это распространенная практика в малых городах, где не хватает врачей. И тут одна из важных причин для негодования многих медиков — они работают на полную катушку, а зарплату получают с гулькин нос. Выполняют функции врача, несут такую же ответственность, мотаются по адресам, а зарплата как у медсестер. Эта несправедливость обижает и тоже может стать триггером для выхода злости в один момент. Как дорожить работой, где тебя не ценят?

История Екатерины как раз та, которую обожает наш народ. Девочка мечтала стать врачом-педиатром с детства. Ей казалось, что врачи — супергерои. Она даже вела дневник, который сохранился с тех пор, в который она записывала свои мечты. Поступить в институт возможности не было, зато можно было отучиться на фельдшера. Дело сделано. Екатерина очень любит детей, она сама — мама, у нее есть сын. И нужно понимать, что тот негативный пост родился не из-за болеющих детей, а из-за их родителей.

Екатерина не хочет оправдываться за тот пост. Да, вспылила. Потом остыла и удалила, но было уже поздно. Неизвестно, кто его заскринил и выложил. Она уже философски относится к происходящему и ждет, когда начнется спокойная нормальная жизнь. Для этого есть все составляющие: муж, дом, семья. И наконец, для всего этого найдется время. Специфику работы участковых врачей или фельдшеров, надо сказать, понимают немногие. С утра ты ведешь прием в поликлинике, после обеда — ходишь по адресам. И нужно понимать, что это не 1–2 адреса, а может быть все 20. И на каждом — чужая семья со своими взглядами на жизнь и пониманием «как надо». В том числе как надо лечить. Хорошо, если врача скептически выслушают. По факту многим нужно просто открыть больничный, либо удостовериться, что ребенок здоров, а медик может дальше катиться по своим адресам.

А сколько историй, когда врачей вызывают на дом, тот приходит, а ему не открывают дверь? Или открывают и говорят, что ребенок заснул, и его будить не будут. Сколько скандалов вплоть до рукоприкладства, если врач проходит в дом в обуви. Важнее ребенок или лишний раз пол протереть? Из этих мелких кирпичиков складывается общее недовольство друг другом с обеих сторон. Отсюда постоянные разговоры о том, что от вызова врача на дом надо отказываться. Такой шикарной услуги нет ни в одной стране мира. Состояний может быть два — когда тебя увозят на скорой, или когда может дойти до врача самостоятельно. А не сидеть ждать запыхавшегося медработника. Если вызов необоснованный — штраф. Но российским медикам об этом только мечтать.

Еще одна из актуальных проблем наших медиков это наболевшее: «Вы должны, обязаны, „клятвы Гиппократу“ давали». Должны прийти, улыбаться, всё знать, хорошо лечить. Безусловно, поставить диагноз и выписать правильное лечение обязаны. А какими должны быть родители? Может быть, тоже быть тактичными? И должны выполнять все назначения? Не секрет, что многим сейчас в помощь идет интернет, и они «лучше знают». Ну так и зачем тогда вызывать врача на дом?

Но эти люди вызывали, вызывают и будут вызывать. Несмотря на то, что у них уже есть рекомендации, каждый раз будет повторяться одно и то же. Они не будут задумываться ни о чем. Есть такая функция — выполняй. И, как говорит Екатерина, если на 20 мам, с которыми прием проходит тепло и душевно, найдется одна та, которая устроит сцену, то те 20 мигом забудутся. Может, надо научиться лучше контролировать свои чувства, не принимать близко к сердцу. Но не все медики рождаются и становятся такими выдержанными. Екатерина Майорова теперь даже думает, правильно ли она сделала, уйдя однажды из медицины, чтоб через полгода туда всё равно вернуться. Но бежать теперь точно никуда не собирается.

Ведь эта история забудется. А проблемы останутся.

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