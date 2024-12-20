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Страна и мир Путин предложил новые меры поддержки семей с детьми: что поменяется в 2025 году

Путин предложил новые меры поддержки семей с детьми: что поменяется в 2025 году

Президент призвал сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей

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14 комментариев

Путин призвал переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году было сделано многое, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе. После глава государства предложил и новые меры поддержки. Поручения президента публикуем в нашем материале.

Во время заседания президент России призвал устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей.

— Сейчас уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать 6 лет. А начиная с пятого ребенка не начисляются пенсионные коэффициенты. Нужно учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 года, — подчеркнул президент.

Какие еще заявления сделал президент:

  • переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;

  • сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;

  • уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;

  • компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;

  • семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна не только действовать на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья;

  • решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;

  • Увеличить до 1 миллиона рублей не облагаемую налогами сумму маткапитала.

После президента с речью выступил глава Минтруда Антон Котяков.

— С 1 января 2025 года единое пособие увеличится на 14,8%, — более 17 тысяч рублей на одного ребенка, — сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он добавил, что правительство уже внесло в Госдуму законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года.

В ходе заседания президент предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества.

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Комментарии
14
Гость
20 декабря, 17:54
Когда он хоть нас поддерживал и чем??? всё только отбирали и отбирают по плану, облагают новыми налогами сборами штрафами всё идёт только на чужих Сомали сегодня простили очередные сто лимонов долларов и новые конечно дадут по плану
Гость
20 декабря, 17:59
2025 г объявлен Таврическим годом защитника отечества а грозный будет культурной столицей страны всё идёт по плану, до 2030 без времени на раскачку а там продолжаем
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