«Нарушил правила при перестроении»: в Ярославской области задержан участник массовой аварии с «Газелями»

Прокуратура Ярославской области начала проверку после массовой аварии с «Газелями» под Ярославлем, которая случилась утром 21 декабря.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» в состоянии алкогольного опьянения при перестроении нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель», который отбросило на полосу встречного движения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На месте работал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов. Ведомство изучит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки поставлены прокурором на контроль.
Напомним, ранее в Госавтоинспекции указывали, что водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель». После удара «Газель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью-Некст». Отечественная легковушка оказалась в кювете.
В аварии погибли три человека. Предварительно, это оба водителя «Газелей» и пассажир. Еще два человека попали в больницу, после осмотра им назначено амбулаторное лечение.
По данным источника 76.RU, водитель «Ларгуса» задержан. В аварии он не пострадал.
Все подробности мы публикуем в онлайн-репортаже.
Обновление на 19:35 21 декабря
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
— Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
По этой статье может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.