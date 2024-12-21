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Происшествия Массовое ДТП с «Газелями» под Туношной «Нарушил правила при перестроении»: в Ярославской области задержан участник массовой аварии с «Газелями»

«Нарушил правила при перестроении»: в Ярославской области задержан участник массовой аварии с «Газелями»

Что сейчас с выжившим водителем

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19 комментариев

Предварительно, водитель «Ларгуса» мог быть пьян

Источник:

Прокуратура Ярославской области начала проверку после массовой аварии с «Газелями» под Ярославлем, которая случилась утром 21 декабря.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» в состоянии алкогольного опьянения при перестроении нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель», который отбросило на полосу встречного движения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На месте работал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов. Ведомство изучит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки поставлены прокурором на контроль.

Двоих после аварии увезли в больницу

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Напомним, ранее в Госавтоинспекции указывали, что водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель». После удара «Газель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью-Некст». Отечественная легковушка оказалась в кювете.

Легковушка оказалась в кювете

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В аварии погибли три человека. Предварительно, это оба водителя «Газелей» и пассажир. Еще два человека попали в больницу, после осмотра им назначено амбулаторное лечение.

По данным источника 76.RU, водитель «Ларгуса» задержан. В аварии он не пострадал.

Все подробности мы публикуем в онлайн-репортаже.

Обновление на 19:35 21 декабря

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

По этой статье может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Прокуратура Массовая авария Смертельная авария ДТП Погибли в аварии
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Комментарии
19
Гость
21 декабря, 16:42
Нужны патрульные машины ГАИ. Пьяные перестали бояться и садятся за руль, полагаясь на удачу. А удачи на вех не хватает
Гость
21 декабря, 16:51
Вот из за этого "Ч"дакА" погибли люди......
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