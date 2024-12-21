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Происшествия Массовое ДТП с «Газелями» под Туношной Водителя отправили в СИЗО: под Ярославлем в массовой аварии погибли трое. Онлайн-хроника

Водителя отправили в СИЗО: под Ярославлем в массовой аварии погибли трое. Онлайн-хроника

В этом материале публикуем подробности смертельного ДТП

7 054
5 комментариев

Ранним утром 21 декабря на дороге в районе поселка Туношна под Ярославлем столкнулись три автомобиля: «Лада-Ларгус», «Газель» и «Газель-Некст». По данным полиции, погибли три человека. Оба водителя «Газели» и один из пассажиров. Еще двоих человек госпитализировали.

В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно о трагедии.

Анастасия Вязигина

Читательница 76.RU прислала видео с места аварии. Напомним, машины столкнулись в районе 6 часов утра.

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Анастасия Вязигина

Что известно о выживших

С места аварии в больницу увезли двух человек — это пассажиры «Газели-Некст». Информация про их состояние уточняется.

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Анастасия Вязигина

Причина аварии

В Госавтоинспекции назвали предварительную причину аварии в Туношне.

— Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель», водитель которого вследствие выезда на полосу встречного движения совершил столкновение автомобилем «Газель-Некст», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

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Анастасия Вязигина

Кадры с места аварии

Прокуратура опубликовала новые фото с места трагедии. К 11:40 машины успели погрузить на эвакуатор.

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Анастасия Вязигина

Как уточнили в Госавтоинспекции, аварии произошла на 20-м километре + 850 метров автодороги Р 132 «Золотое Кольцо» Ярославского района. Это неподалеку от поворота к аэропорту в Туношне.

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Анастасия Вязигина

Врио начальника управления Госавтоинспекции Ярославской области Сергей Беляев вышел на связь с места аварии. Публикуем его видеокомментарий.

В Госавтоинспекции сообщили о двух выживших

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Анастасия Вязигина

В прокуратуре опубликовали кадры с места ДТП.

На месте аварии работает прокуратура

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Анастасия Вязигина

Если вы стали очевидцем трагедии, расскажите об этом редакции.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия Вязигина

От удара машины раскидало по дороге.

Под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка

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Предварительно, в ДТП погибли трое

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Анастасия Вязигина

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, в одной из машин были двое мужчин, которые занимаются концертным звуком. Предварительно, после аварии на дороге оказалось оборудование для проведения мероприятий.

Если вам что-то известно о погибших и пострадавших, напишите нам в Telegram.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
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Анастасия Вязигина

Движение в районе аварии частично затруднено. Однако разбитые машины уже убрали с проезжей части.

Место аварии показали в прокуратуре

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Анастасия Вязигина

В прокуратуре сообщили, что водитель легковушки «Лада-Ларгус» мог быть пьян.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» в состоянии алкогольного опьянения при перестроении нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель», который отбросило на полосу встречного движения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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Анастасия Вязигина

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Ярославского района Алексеем Корниловым на контроль.

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Анастасия Вязигина

В Ярославской области задержан участник массовой аварии с «Газелями». По данным источника 76.RU, речь идет о выжившем водителе из «Ларгуса».

Напомним, после столкновения с «Газелью» отечественная легковушка выехала в кювет.

Водитель «Ларгуса» не пострадал

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Смертельная авария ДТП Погибли в аварии Туношна Авария на трассе Прокуратура
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Комментарии
5
Гость
21 декабря, 12:15
Не диджеи, а прокатчики! Звукорежиссер и техник, не надо всех называть диджеями.
Гость
21 декабря, 21:30
Алкаши на дороге-это зло!
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