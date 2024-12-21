Водителя отправили в СИЗО: под Ярославлем в массовой аварии погибли трое. Онлайн-хроника

Ранним утром 21 декабря на дороге в районе поселка Туношна под Ярославлем столкнулись три автомобиля: «Лада-Ларгус», «Газель» и «Газель-Некст». По данным полиции, погибли три человека. Оба водителя «Газели» и один из пассажиров. Еще двоих человек госпитализировали.

В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно о трагедии.