Водителя отправили в СИЗО: под Ярославлем в массовой аварии погибли трое. Онлайн-хроника

Ранним утром 21 декабря на дороге в районе поселка Туношна под Ярославлем столкнулись три автомобиля: «Лада-Ларгус», «Газель» и «Газель-Некст». По данным полиции, погибли три человека. Оба водителя «Газели» и один из пассажиров. Еще двоих человек госпитализировали.
В этом онлайн-репортаже публикуем всё, что известно о трагедии.
Читательница 76.RU прислала видео с места аварии. Напомним, машины столкнулись в районе 6 часов утра.
Что известно о выживших
С места аварии в больницу увезли двух человек — это пассажиры «Газели-Некст». Информация про их состояние уточняется.
Причина аварии
В Госавтоинспекции назвали предварительную причину аварии в Туношне.
— Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель», водитель которого вследствие выезда на полосу встречного движения совершил столкновение автомобилем «Газель-Некст», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Кадры с места аварии
Прокуратура опубликовала новые фото с места трагедии. К 11:40 машины успели погрузить на эвакуатор.
Как уточнили в Госавтоинспекции, аварии произошла на 20-м километре + 850 метров автодороги Р 132 «Золотое Кольцо» Ярославского района. Это неподалеку от поворота к аэропорту в Туношне.
Врио начальника управления Госавтоинспекции Ярославской области Сергей Беляев вышел на связь с места аварии. Публикуем его видеокомментарий.
В прокуратуре опубликовали кадры с места ДТП.
От удара машины раскидало по дороге.
По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, в одной из машин были двое мужчин, которые занимаются концертным звуком. Предварительно, после аварии на дороге оказалось оборудование для проведения мероприятий.
Движение в районе аварии частично затруднено. Однако разбитые машины уже убрали с проезжей части.
В прокуратуре сообщили, что водитель легковушки «Лада-Ларгус» мог быть пьян.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» в состоянии алкогольного опьянения при перестроении нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель», который отбросило на полосу встречного движения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки поставлены прокурором Ярославского района Алексеем Корниловым на контроль.
В Ярославской области задержан участник массовой аварии с «Газелями». По данным источника 76.RU, речь идет о выжившем водителе из «Ларгуса».
Напомним, после столкновения с «Газелью» отечественная легковушка выехала в кювет.