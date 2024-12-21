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Происшествия Налет беспилотников в Казани Заводы встали, люди прячутся в метро: главное к этому часу об атаке беспилотников на Казань

Заводы встали, люди прячутся в метро: главное к этому часу об атаке беспилотников на Казань

Власти просят не заезжать в город

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27 комментариев

На месте происшествия работают оперативные службы

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Утром Казань атаковали несколько беспилотников. В зданиях, куда упали обломки, начался пожар. Работу предприятий пришлось остановить, а студентов отправить по домам. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

— БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — сообщили в Минобороны.

В городе отменили все массовые мероприятия в субботу и воскресенье. В аэропорту Казани и соседнего Ижевска объявлен план «ковер», также временные ограничения ввели в работу саратовского аэропорта.

Для жителей пострадавших домов организовали транспорт до гостиницы

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На улицах звучат сирены. Жителей просят сохранять спокойствие. При необходимости людям нужно найти укрытие. Многие выбрали метро.

Жители укрылись на станции метро «Площадь Тукая»

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Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев попросил жителей не выезжать в Казань без особой необходимости.

Студентов Казанского федерального университета отправили по домам. Для тех, кто не добрался до вуза, занятия перенесли в дистанционный режим. Заводы тоже остановили. Люди, которые работали, сейчас находятся в укрытии.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки беспилотников на жилые дома в Казани. Он сообщил о том, что развернут оперштаб, а также организованы места временного размещения. Также на месте событий работает Ильсур Метшин.

Власти пытаются разобраться в случившемся

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Напомним, что дроны попали в три жилых дома: самое высокое здание в городе ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», а также 5-этажный дом на Клары Цеткин. Это вызвало пожар. Жителей эвакуировали. Официально данных о жертвах нет.

Владельцев квартир в ЖК «Лазурные небеса», которые находились во время прилета БПЛА вне дома, не пускают в здание.

— Пока сказали ждать, пострадавших, кажется, нет. Ну это неудивительно, там большинство квартир пустует вообще, даже с черновой отделкой просто стоят квартиры. Мой этаж не задело, но последствия буду уже потом смотреть, когда пустят, — рассказал один из жителей.

О том, что рассказывали местные об атаке, можно прочитать в отдельном материале. Коллеги из 116.RU ведут онлайн-трансляцию из самой гущи событий.

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Атака Дроны Казань Прилеты Беспилотник
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Комментарии
27
Инженер1
21 декабря, 11:42
А где Грягорий?
Гость
21 декабря, 14:44
Движуха!
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