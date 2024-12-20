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Развлечения Мощный день: почему 21 декабря — лучшее время для загадывания желаний

Мощный день: почему 21 декабря — лучшее время для загадывания желаний

Ярославский астролог дала советы, как и в какие часы это делать

3 297
6 комментариев

21 декабря — день зимнего солнцестояния

Источник:

21 декабря — день зимнего солнцестояния. В это время наше светило находится в самой низкой точке над горизонтом. В эзотерике считается, что данный период — лучший для загадывания желаний, так как энергия Солнца максимальна.

— Самое мощное время для загадывания желаний и прописывания целей — с 12:20 до 13:00, — отметила ярославский астролог Мария Орлова.

Она дала советы, как эффективнее всего прописывать то, что хочется:

  • возьмите чистый лист бумаги или купите новый красивый блокнот; сконцентрируйтесь только на себе и на своих целях;

  • пропишите цели в настоящем времени, как будто это у вас уже есть;

  • чтобы ничего не забыть, разделите цели на блоки: я, внешность, тело, здоровье, отношения, семья, работа, увлечения, поездки, путешествия, покупки, обучение, награды;

  • желательно после написания целей сделать что-то благотворительное — перевести деньги в помощь кому-то, помочь делом и др.

Кстати, считается, что именно в день солнцестояния начинается астрономическая зима. Раньше в народе верили, что это некий переломный момент, в который можно изменить свою судьбу. На Руси существовала традиция — встать на рассвете лицом на восток и подумать о своей мечте. Верили, что после этого она сбудется.

Также в день зимнего солнцестояния из дома выкидывали всё ненужное. Считалось, что так освобождали место для чего-то нового и хорошего.

А еще по приметам в день зимнего солнцестояния определяли, какой будет погода в Новый год. Ясный солнечный день предвещал морозы в праздничную ночь, а пасмурная погода сулила оттепель.

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Комментарии
6
Гость
20 декабря, 20:49
Давайте загадаем чтобы все кто нас делает нищими и бесправными обнулились и оптимизировались
Гость
21 декабря, 08:44
Есть желание не три- одно Не для рыбки золотой конечно всё оно., материальных благ не надо наживное это всё. Чтобы день от дня было всё хорошо В Доме, чисто, уютно , светло и тепло. Рядом были родные, близкие и друзья. Трудную минуту жизни и радости разделяли со мной всегда. Дети радовали пусть хоть иногда. Чаша счастья полная в доме была и окружала добрая , заботливая, здоровая, нежная меня моя семья.
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