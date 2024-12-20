Мощный день: почему 21 декабря — лучшее время для загадывания желаний

21 декабря — день зимнего солнцестояния Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











21 декабря — день зимнего солнцестояния. В это время наше светило находится в самой низкой точке над горизонтом. В эзотерике считается, что данный период — лучший для загадывания желаний, так как энергия Солнца максимальна.

— Самое мощное время для загадывания желаний и прописывания целей — с 12:20 до 13:00, — отметила ярославский астролог Мария Орлова.

Она дала советы, как эффективнее всего прописывать то, что хочется:

возьмите чистый лист бумаги или купите новый красивый блокнот; сконцентрируйтесь только на себе и на своих целях;

пропишите цели в настоящем времени, как будто это у вас уже есть;

чтобы ничего не забыть, разделите цели на блоки: я, внешность, тело, здоровье, отношения, семья, работа, увлечения, поездки, путешествия, покупки, обучение, награды;

желательно после написания целей сделать что-то благотворительное — перевести деньги в помощь кому-то, помочь делом и др.

Кстати, считается, что именно в день солнцестояния начинается астрономическая зима. Раньше в народе верили, что это некий переломный момент, в который можно изменить свою судьбу. На Руси существовала традиция — встать на рассвете лицом на восток и подумать о своей мечте. Верили, что после этого она сбудется.

Также в день зимнего солнцестояния из дома выкидывали всё ненужное. Считалось, что так освобождали место для чего-то нового и хорошего.