Останемся без снега? В МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославской области

В «Фобосе» дали прогноз для Центральной России по дням Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославской области предупредили об изменении погоды к вечеру 21 декабря. Вслед за температурными качелями в регион нагрянут ветра.

— В ближайшие 1–3 часа местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15 метров в секунду с сохранением до конца суток 21 декабря, — говорится в прогнозе.

При таких условиях в регионе возникает риск повреждения ЛЭП и линий связи, обрушении крыш или рекламных щитов.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», из-за потепления может растаять большая часть сугробов. На территорию центральных и северо-западных регионов европейской части пришла оттепель, которая «сжирает» сугробы.

— Так, в Санкт-Петербурге за минувшие двое суток высота снежного покрова уменьшилась более чем в 3 раза и сегодня утром составила 5 см (в четверг было 17 см). В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, сегодня утром высота снежного покрова составила 12 см, что на треть меньше, чем было в пятницу (18 см), — отметили в центре.

На погоду в Центральной России влияет атмосферный фронт, несущий воздушные массы из Скандинавии. Днем 21 декабря ожидается малооблачная погода, похолодание до -3 градусов и небольшой снег. На дорогах гололедица.

— Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -5… -7 °C. Атмосферное давление в пределах нормы, — говорится в прогнозе.

Погода в Ярославле по дням