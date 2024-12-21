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Зима Останемся без снега? В МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославской области

Останемся без снега? В МЧС предупредили об изменении погоды в Ярославской области

Публикуем прогноз по дням

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10 комментариев

В «Фобосе» дали прогноз для Центральной России по дням

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили об изменении погоды к вечеру 21 декабря. Вслед за температурными качелями в регион нагрянут ветра.

— В ближайшие 1–3 часа местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15 метров в секунду с сохранением до конца суток 21 декабря, — говорится в прогнозе.

При таких условиях в регионе возникает риск повреждения ЛЭП и линий связи, обрушении крыш или рекламных щитов.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», из-за потепления может растаять большая часть сугробов. На территорию центральных и северо-западных регионов европейской части пришла оттепель, которая «сжирает» сугробы.

— Так, в Санкт-Петербурге за минувшие двое суток высота снежного покрова уменьшилась более чем в 3 раза и сегодня утром составила 5 см (в четверг было 17 см). В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, сегодня утром высота снежного покрова составила 12 см, что на треть меньше, чем было в пятницу (18 см), — отметили в центре.

На погоду в Центральной России влияет атмосферный фронт, несущий воздушные массы из Скандинавии. Днем 21 декабря ожидается малооблачная погода, похолодание до -3 градусов и небольшой снег. На дорогах гололедица.

— Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -5… -7 °C. Атмосферное давление в пределах нормы, — говорится в прогнозе.

Погода в Ярославле по дням

  • 22 декабря в течение суток ожидается переменная облачность; ночью -5… -7 °C, днем -3… -5 °C, ветер южный, умеренный;

  • 23 декабря ожидается малооблачная погода, сильный туман; ночью -7… -9 °C, днем -3… -5  °C, ветер слабый;

  • 24 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем 0… +2 °C, ветер слабый;

  • 25 декабря вновь прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -3… -5 °C, ветер слабый.

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Комментарии
10
Гость
21 декабря, 17:35
И снова оттепель зимой, И тает снег на мостовой, И всюду лужи, не пройти, Их очень трудно обойти. Но холод вновь ещё придёт, И будет сильный гололёд.
Гость
22 декабря, 00:58
"...без травм на скользких улицах все же не обошлось. Десяткам ярославцев 20 декабря потребовалась помощь травматологов. А некоторым даже госпитализация. При этом травмы у всех пострадавших схожие. - Сейчас превалируют переломы. Это травмы лучезапястного сустава, переломы луча в типичном месте. Как раз основная травма на данный момент, когда пациенты падают, выставляя руку. Также травмы голеностопных суставов, травмы грудной клетки, - прокомментировал Александр Терентьев, заведующий травмпунктом больницы имени Н.В. Соловьева. При этом синоптики предупреждают: температурные качели продолжатся и в выходные."
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