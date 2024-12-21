Что происходит в Казани, которую массово атаковали беспилотниками, — в кадрах

Люди не сильно жаждут выходить на улицу Источник: 116.RU











В Казани произошла массовая атака беспилотников. В нескольких зданиях разгорелся пожар. Большая часть полетов была над жилыми домами. Показываем, что происходит в городе после атаки.

Сначала появились сообщения о пожаре в стеклянном небоскребе ЖК «Лазурные небеса». Затем местные жители стали сообщать, что видят «железных птичек» в небе.

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Некоторые из них повредили другие жилые дома. Дрон попал в шпиль 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки другого БПЛА упали на крышу 5-этажного дома на Клары Цеткин.

В доме горит крыша Источник: 116.RU











Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и отправиться в безопасное место. Многие предпочли переждать атаку в метро.

Жители укрылись на станции метро «Площадь Тукая» Источник: BAZA / Telegram











На улицах встали автобусы. Притом на улицах, где обычно они не ездят.

На место одного из возгораний прибыл мэр Казани Ильсур Метшин.

Власти пытаются разобраться в случившемся Источник: Мэрия Казани / Telegram

Так выглядят обломки, которые находят в городе.

Возможно, это часть беспилотника Источник: 116.RU









