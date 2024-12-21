НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Происшествия Налет беспилотников в Казани Что происходит в Казани, которую массово атаковали беспилотниками, — в кадрах

Что происходит в Казани, которую массово атаковали беспилотниками, — в кадрах

Люди прячутся в метро

2 139
5 комментариев

Люди не сильно жаждут выходить на улицу

Источник:

В Казани произошла массовая атака беспилотников. В нескольких зданиях разгорелся пожар. Большая часть полетов была над жилыми домами. Показываем, что происходит в городе после атаки.

Сначала появились сообщения о пожаре в стеклянном небоскребе ЖК «Лазурные небеса». Затем местные жители стали сообщать, что видят «железных птичек» в небе.

+1

Некоторые из них повредили другие жилые дома. Дрон попал в шпиль 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки другого БПЛА упали на крышу 5-этажного дома на Клары Цеткин.

В доме горит крыша

Источник:

Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и отправиться в безопасное место. Многие предпочли переждать атаку в метро.

Жители укрылись на станции метро «Площадь Тукая»

Источник:

На улицах встали автобусы. Притом на улицах, где обычно они не ездят.

На место одного из возгораний прибыл мэр Казани Ильсур Метшин.

Власти пытаются разобраться в случившемся

Источник:

Так выглядят обломки, которые находят в городе.

Возможно, это часть беспилотника

Источник:

Всю информацию мы собираем в онлайн-хронике.

ПО ТЕМЕ
Казань Атака Дроны Последствия Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 декабря, 11:46
Значит, и до Ярика скоро доберутся. Потом Тутаев, где метро так и не построили.
Гость
21 декабря, 16:31
Лишь бы Ярик не бомбили. Остальное мало волнует. Не мы это начинали.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление