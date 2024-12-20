Будут ходить до пяти утра: в Ярославле в новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы

В Новый год транспорт в Ярославле будет ходить до пяти утра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в новогоднюю ночь пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В ночь с 31 декабря на 1 января в Ярославле будут организованы 13 дополнительных автобусных маршрутов с индексом 0. Они будут ходить от Богоявленской площади и Торгового переулка с 31 декабря по 1 января с 22:00 до 04:00 и 05:00 (в зависимости от маршрута), — отметили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Полное расписание транспорта власти обещают подготовить к понедельнику, 23 декабря.

Напомним, 20 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что никаких ограничений и запретов на гулянья в новогоднюю ночь в регионе не будет. Стало известно, что праздник пройдет даже на Советской площади, хотя раннее власти говорили, что там никакой программы не предусмотрено. Кроме главной площади Ярославля гулянья в праздник запланированы у ДК «Нефтяник», в Парке 30-летия Победы и в Юбилейном парке. Мероприятия пройдут с 01:0 до 03:00 1 января 2025 года.