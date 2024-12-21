«Что? Какой еще центр? Вас слушает Дед Мороз!»: психоаналитик рассказал, зачем вот уже 25 лет превращается в новогоднего волшебника

Все началось с Парада Дедов Морозов. Седобородые, в красных шубах и с посохами, они дружно шагали друг за другом и так впечатлили Германа Пилипенко, что ему тоже захотелось стать частью сказки. Щепотка волшебства — и вот уже он с мешком подарков выглядывает из-за елки. Многие из тех, к кому он приходил, выросли на его глазах и уже обзавелись собственными детьми. История главного Дедушки Мороза — в материале NGS.RU
«Деда Мороза сможете сделать?»
Седобородым стариком в красной шубе и с посохом в руках Герман Пилипенко стал 25 лет назад, причем случайно. Однажды у оперного театра он заметил с десяток Дедов Морозов — они направлялись на праздничный парад. Процессия заинтересовала Германа: он ощутил желание присоединиться к ней, стать частью сказки и дарить праздник детям и взрослым.
Дальше события стали разворачиваться как по мановению волшебной палочки. Герман вспомнил, что его знакомая работает в гримерном цехе оперного театра.
— Я пришел туда и спрашиваю: «Деда Мороза сможете сделать?» — рассказывает он. — Мне сшили парик, брови и бороду, шубу. В бутафорном цехе изготовили посох.
Первое время Герман наряжался для друзей, потом вместе с Дедами Морозами города участвовал в парадах, а затем решил работать на себя. Стать профессиональным Дедушкой ему помогло общество «Друг детей». Оно устраивало семинары для работников культуры, и Герман ездил на них и обучался там всем премудростям.
Герман обладает природным артистизмом и признался нам, что с детства проявлял интерес к перевоплощениям: родители только за порог, а они с братом бегом к шкафу.
— Я, бывает, спрашиваю у взрослых: «Кем вас в три годика [на Новый год] родители наряжали?» Отвечают: «Снежинками, Зайчиками, Волчатами…» А мне мама сшила костюм клоуна Олега Попова, — смеется Герман.
Театральный отпуск
Период за месяц до Нового года Герман Пилипенко называет «театральным отпуском».
— У меня есть традиция: я надеваю костюм и иду гулять, развлекаю народ, играю с детьми, раздаю конфеты — мне очень это нравится, — рассказывает он.
За годы работы Дедом Морозом ребята, к которым Герман приходил в нулевые, уже успели вырасти и обзавестись собственными детьми — теперь он дарит подарки уже им.
— К одной семье приходил каждый год, а тут они переехали в Москву. Звонит дедушка девочки, говорит: «Внучка плачет, переживает: Дед Мороз придет на старый адрес, а ее там нет. Позвони ей, поздравь», — рассказывает Герман. — Я позвонил. Спрашиваю: «Лерочка, ты меня узнала? Это Дедушка Мороз!»
Герман считает, что дети нулевых верили в сказку больше и дольше, современные же мальчики и девочки — чуточку меньше.
— Машину просят. Я обычно отвечаю: «Учись хорошо, читай книжки, занимайся творчеством, и когда-нибудь она появится», — улыбается Дед Мороз.
Когда дети спрашивают, принес ли подарки, Герман интересуется: материальные или не материальные?
— Удивляются: «Как так — не материальные?» Начинаю с ними играть, говорю: «Топни правой ножкой — каждый шаг приводит к заветной мечте. Мечтайте и загадывайте желания», — наставляет Дед Мороз малышей.
Карнавальная культура
Бывает, Германа спрашивают: как так вышло, что серьезный взрослый человек бегает в костюме сказочного старика. Герман обычно отвечает, что таким образом он поддерживает карнавальную культуру.
А вообще-то наш герой — психоаналитик и гипнотерапевт, у него свой центр гипноза. Профессия помогает понимать детей, подбирать ключик к каждому.
Однажды, выступая в роли Деда Мороза на одном мероприятии, он разложил визитки, где был указан номер центра гипноза. Хотел порекламировать себя. Но карточки расхватали дети!
— Потом звонили мне в центр: «Здравствуйте, а вы Дед Мороз?» — смеется Герман. — Я сразу вхожу в роль, отвечаю с нужной интонацией, подыгрываю.
За 25 лет Герман лишь три раза отмечал Новый год дома. Родные привыкли и поддерживают его, потому что знают, насколько сильно ему нравится веселить людей и радоваться самому.
Кроме домашних заказов, Герман выступает на корпоративах, участвует в новогодних фотосессиях с детьми и их родителями, а еще активно снимается в рекламе: фотографии с его изображением пользуются бешеной популярностью.
Дональд Трамп и все, все, все
В арсенале у Германа есть еще несколько популярных образов, один из них — веселый Санта Клаус.
— Он всё время шутит, такой кока-кольный, — описывает своего героя артист.
Кстати, фотографии с Германом в образе Санты есть на американском стоковом фотосайте. Причем в первых рядах. Догадываются ли жители США, что волшебник на фотооткрытке родом из России?
— Как-то я сделал фешен-Санту: надел длинное пальто, цилиндр — образ, популярный на женских корпоративах, — смеется Герман.
Однажды Герману предложили изобразить Дональда Трампа — получилось похоже. А сегодня актуальность этого персонажа заметно возросла.
— Люди интересно реагируют, оборачиваются: не показалось ли, неужели правда Дональд Трамп, — рассказывает Герман.
Еще Герман наряжался в отца народов Иосифа Сталина, актера Чарли Чаплина и знакомого многим взрослым с детства клоуна Олега Попова. Перед тем, как отыгрывать выбранных героев, Герман изучал их: следил за мимикой, жестами, речью.
Образов много, как и костюмов, но любимым был и остается Дедушка Мороз.
— Топайте по жизни с удовольствием, и всё у вас будет, — улыбается Герман.
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