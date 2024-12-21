Беспилотники ударили по Казани: видеохроника событий минувшей атаки

Источник: 116.RU

Утром 21 декабря столицу Татарстана атаковали беспилотники.

— БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — сообщили в Министерстве обороны РФ.

В трех жилых домах после атаки дронов начался пожар. Всех жителей поврежденных зданий эвакуировали. Вероника, жительница соседнего от атакованного дома, и ее двое детей еще спали, когда раздался взрыв.

— Как будто бы хлопок, мы прямо соскочили с кровати, — рассказала Вероника 116.RU. — Потом постучались в квартиру, сказали спускаться или не подходить к окнам.

Для эвакуированных в городе открывают пункты временного размещения.