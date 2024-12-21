Где в Ярославле можно сдать вещи в химчистку — обзор цен и услуг

Стиральная машина не всегда способна обеспечить бережное и качественное очищение одежды. В некоторых случаях лучше обратиться в химчистку, где вещи обрабатывают не водой, а специальными химическими растворителями.
Мы подготовили для вас список химчисток Ярославля с расписанием и ценами.
Сеть химчисток «Диана»
Адреса филиалов:
Ленинградский проспект, 123 (ТЦ «Альтаир»).
Ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва.
Проспект Толбухина, 47.
Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.
Республиканская улица, 7 (ТЦ «Флагман»).
Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.
Московский проспект, 125.
Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.
Ярославский район, Заволжское поселение, территория Комплексная, 1.
Ежедневно с 09:00 до 22:00, без перерыва.
Проспект Октября, 46 (ТЦ «Гигант»).
Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.
Проспект Фрунзе, 52б.
Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.
Цены:
верхняя одежда — от 570 до 5390 рублей;
повседневная одежда — от 300 до 1300 рублей;
торжественная и деловая одежда − от 300 до 5310 рублей;
домашняя одежда и белье — от 250 до 950 рублей.
Дополнительные услуги:
клининг — от 3000 рублей;
чистка ковров — от 470 рублей за квадратный метр;
чистка пух-перо — от 360 рублей;
чистка обуви — от 2200 рублей;
чистка матрасов на дому — от 1750 рублей.
«Лотос»
Адрес: Малая Пролетарская улица, 22.
Ежедневно с 08:00 до 19:00.
Цены:
пальто-костюмная группа — от 250 до 1920 рублей;
рабочая одежда — от 150 до 450 рублей;
изделия из пуха — от 600 до 1460 рублей;
изделия из меха и кожи — от 290 до 2530 рублей.
Дополнительные услуги:
окрашивание изделий — от 150 до 1620 рублей;
химчистка домашнего текстиля — от 170 до 1230 рублей;
чистка ковров — 230 рублей за квадратный метр.
«Лилия»
Адрес: Ленинградский проспект, 29.
Ежедневно с 08:00 до 20:00.
Цены:
костюмная группа — от 250 до 700 рублей;
рабочая одежда — от 100 до 550 рублей;
изделия из меха — от 350 до 4700 рублей;
пальтовая группа — от 600 до 2400 рублей.
Дополнительные услуги:
чистка пуховых и перьевых подушек с заменой наперника — 450 рублей;
чистка мебельных чехлов — от 200 до 1000 рублей;
чистка одеял и пледов — от 400 до 900 рублей.
EaSy
Адрес: улица Депутатская, 6/1а.
Ежедневно: пн. — пт. — с 10:00 до 20:00, сб. — вс. — с 10:00 до 18:00.
Цены:
комплексная чистка пальто, курток и пуховиков — от 3000 рублей;
чистка обуви — от 2500 рублей;
чистка мотокостюмов — от 4000 рублей;
комплексная чистка сумок — от 2500 рублей.
Дополнительные услуги:
комплексная чистка мягкой мебели — от 3000 рублей;
реставрация курток — от 2000 рублей;
реставрация обуви — от 2000 рублей.
Химчистка обуви «Два брата»
Адрес: Улица Кирова, 10.
Цены:
кожаная обувь — 1300 рублей;
кроссовки и кеды — 2000 рублей;
высокая обувь — 2500 рублей;
обувь из замши и прочих нежных материалов — 1900 рублей.
Дополнительные услуги:
реставрация обуви — от 2000 рублей;
ремонт обуви — от 700 рублей;
химчистка сумок — от 1900 рублей.