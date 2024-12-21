Где в Ярославле можно сдать вещи в химчистку — обзор цен и услуг

Адреса филиалов:

Ленинградский проспект, 123 (ТЦ «Альтаир»).

Ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва.

Проспект Толбухина, 47.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.

Республиканская улица, 7 (ТЦ «Флагман»).

Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.

Московский проспект, 125.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

Ярославский район, Заволжское поселение, территория Комплексная, 1.

Ежедневно с 09:00 до 22:00, без перерыва.

Проспект Октября, 46 (ТЦ «Гигант»).

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

Проспект Фрунзе, 52б.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

Цены:

верхняя одежда — от 570 до 5390 рублей;

повседневная одежда — от 300 до 1300 рублей;

торжественная и деловая одежда − от 300 до 5310 рублей;

домашняя одежда и белье — от 250 до 950 рублей.

Дополнительные услуги: