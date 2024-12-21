НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Город обзор Где в Ярославле можно сдать вещи в химчистку — обзор цен и услуг

Где в Ярославле можно сдать вещи в химчистку — обзор цен и услуг

Публикуем график работы

2 106
6 комментариев

Адреса химчисток в Ярославле

Источник:

Стиральная машина не всегда способна обеспечить бережное и качественное очищение одежды. В некоторых случаях лучше обратиться в химчистку, где вещи обрабатывают не водой, а специальными химическими растворителями.

Мы подготовили для вас список химчисток Ярославля с расписанием и ценами.

  1. Сеть химчисток «Диана»
  2. «Лотос»
  3. «Лилия»
  4. EaSy
  5. Химчистка обуви «Два брата»
1

Сеть химчисток «Диана»

Адреса филиалов:

  • Ленинградский проспект, 123 (ТЦ «Альтаир»).

Ежедневно с 10:00 до 22:00, без перерыва.

  • Проспект Толбухина, 47.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.

  • Республиканская улица, 7 (ТЦ «Флагман»).

Ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 14:20.

  • Московский проспект, 125.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

  • Ярославский район, Заволжское поселение, территория Комплексная, 1.

Ежедневно с 09:00 до 22:00, без перерыва.

  • Проспект Октября, 46 (ТЦ «Гигант»).

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

  • Проспект Фрунзе, 52б.

Ежедневно с 10:00 до 20:00, без перерыва.

Цены:

  • верхняя одежда — от 570 до 5390 рублей;

  • повседневная одежда — от 300 до 1300 рублей;

  • торжественная и деловая одежда − от 300 до 5310 рублей;

  • домашняя одежда и белье — от 250 до 950 рублей.

Дополнительные услуги:

  • клининг — от 3000 рублей;

  • чистка ковров — от 470 рублей за квадратный метр;

  • чистка пух-перо — от 360 рублей;

  • чистка обуви — от 2200 рублей;

  • чистка матрасов на дому — от 1750 рублей.

2

«Лотос»

Адрес: Малая Пролетарская улица, 22.

Ежедневно с 08:00 до 19:00.

Цены:

  •  пальто-костюмная группа — от 250 до 1920 рублей;

  •  рабочая одежда — от 150 до 450 рублей;

  •  изделия из пуха — от 600 до 1460 рублей;

  •  изделия из меха и кожи — от 290 до 2530 рублей.

Дополнительные услуги:

  • окрашивание изделий — от 150 до 1620 рублей;

  • химчистка домашнего текстиля — от 170 до 1230 рублей;

  • чистка ковров — 230 рублей за квадратный метр.

3

«Лилия»

Адрес: Ленинградский проспект, 29.

Ежедневно с 08:00 до 20:00.

Цены:

  • костюмная группа — от 250 до 700 рублей;

  • рабочая одежда — от 100 до 550 рублей;

  • изделия из меха — от 350 до 4700 рублей;

  • пальтовая группа — от 600 до 2400 рублей.

Дополнительные услуги:

  • чистка пуховых и перьевых подушек с заменой наперника — 450 рублей;

  • чистка мебельных чехлов — от 200 до 1000 рублей;

  • чистка одеял и пледов — от 400 до 900 рублей.

4

EaSy

Адрес: улица Депутатская, 6/1а.

Ежедневно: пн. — пт. — с 10:00 до 20:00, сб. — вс. — с 10:00 до 18:00.

Цены:

  • комплексная чистка пальто, курток и пуховиков — от 3000 рублей;

  • чистка обуви — от 2500 рублей;

  • чистка мотокостюмов — от 4000 рублей;

  • комплексная чистка сумок — от 2500 рублей.

Дополнительные услуги:

  • комплексная чистка мягкой мебели — от 3000 рублей;

  • реставрация курток — от 2000 рублей;

  • реставрация обуви — от 2000 рублей.

5

Химчистка обуви «Два брата»

Адрес: Улица Кирова, 10.

Цены:

  • кожаная обувь — 1300 рублей;

  • кроссовки и кеды — 2000 рублей;

  • высокая обувь — 2500 рублей;

  • обувь из замши и прочих нежных материалов — 1900 рублей.

Дополнительные услуги:

  • реставрация обуви — от 2000 рублей;

  • ремонт обуви — от 700 рублей;

  • химчистка сумок — от 1900 рублей.

ПО ТЕМЕ
Химчистка Стирка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
21 декабря, 14:18
Иногда дешевле купить новое, чем обращаться за подобными услугами. Ценники не слабые!
Гость
21 декабря, 18:36
Самые большие специалисты по стирке это олигархи и чиновники. Они знают как можно в оффшорах отмыть кучу бабла.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление