Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Германии. 11 человек погибли — кадры с места

Осторожно, жесткие кадры! Источник: vesigrad24 / x

В немецком Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. По данным портала t-online, погибли 11 человек, 60 получили ранения. Телеканал Welt со ссылкой на спасательные службы сообщает, что количество пострадавших может увеличиться до 80.

В региональном правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом, сообщает телерадиокомпания MDR. Очевидцы делятся кадрами с места инцидента: люди пытаются оказать помощь пострадавшим, слышны крики и плач.

Водителя задержали Источник: Blick

На месте работают экстренные службы Источник: Blick

Как сообщает Bild, полицейские оцепили место, территорию рождественской ярмарки проверяют на наличие взрывчатки. Водителя задержали, отмечает DPA. Он двигался на черном BMW. Что стало причиной произошедшего, пока неясно.

По данным Welt, задержанный — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Перед терактом он арендовал автомобиль, на котором и поехал на базар на Старом рынке. Полицейские обнаружили багаж на пассажирском сиденье машины, его обследуют саперы.