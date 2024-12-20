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Происшествия Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Германии. 11 человек погибли — кадры с места

Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Германии. 11 человек погибли — кадры с места

Власти назвали произошедшее терактом

2 496
29 комментариев

Осторожно, жесткие кадры!

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В немецком Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. По данным портала t-online, погибли 11 человек, 60 получили ранения. Телеканал Welt со ссылкой на спасательные службы сообщает, что количество пострадавших может увеличиться до 80.

В региональном правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом, сообщает телерадиокомпания MDR. Очевидцы делятся кадрами с места инцидента: люди пытаются оказать помощь пострадавшим, слышны крики и плач.

Водителя задержали

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На месте работают экстренные службы

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Как сообщает Bild, полицейские оцепили место, территорию рождественской ярмарки проверяют на наличие взрывчатки. Водителя задержали, отмечает DPA. Он двигался на черном BMW. Что стало причиной произошедшего, пока неясно.

По данным Welt, задержанный — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Перед терактом он арендовал автомобиль, на котором и поехал на базар на Старом рынке. Полицейские обнаружили багаж на пассажирском сиденье машины, его обследуют саперы.

После инцидента городские власти ужесточили меры безопасности, передает Mitteldeutsche Zeitung. На место выехал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

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Германия Машина въехала в толпу Рождественская ярмарка Погибли ДТП Задержание Теракт
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Комментарии
29
Гость
20 декабря, 23:05
Сами террористов запустили в свой дом. Российская власть идёт по тому же пути.
Гость
20 декабря, 22:44
Нельзя волков пускать к себе и содержать их
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