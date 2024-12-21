Отдых без света, тепла и воды, да еще и цены растут. Новогодний сезон в Абхазии можно считать сорванным

Турбизнес в Абхазии буквально бьет тревогу: количество туристов из России сильно упало. А ведь на Новый год абхазское направление традиционно было одним из самых востребованных — обычно это десятки тысяч отдыхающих. Подробности — в материале MSK1.RU.
Руководитель отдела продаж и маркетинга пансионата в Пицунде Дмитрий Ажиба в интервью радио Sputnik рассказал: «Количество новых бронирований стало значительно меньше на декабрь–январь. Многие звонят, спрашивают и отменяют свои бронирования».
Главная проблема для туризма — это энергодефицит. В Джварском водохранилище резко снизился уровень воды, из-за этого фактически остановилась работа крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС. Электростанция является фактически единственным источником электроэнергии для Абхазии, на границе которой с Грузией и расположена.
В дополнение к высыханию водохранилища Абхазия столкнулась еще и с разгулом майнеров. Абхазское МВД почти ежедневно устраивает рейды и конфискует оборудование для майнинга: подпольные криптофермы оборудуют в квартирах и частных домах, на заброшенных заводах и подсобках.
Майнит не кто попало, а зачастую VIP-абхазы. 16 декабря МВД накрыло криптоферму, владельцем которой был Герой Абхазии Леонид Осия, ранее — председатель «Союза предпринимателей и промышленников Абхазии». Мощность криптофермы — 149 киловатт.
Майнеры буквально воруют электроэнергию у республики. В итоге абхазские власти были вынуждены идти на крайние меры: просили провайдеров временно приостановить интернет-раздачу, запрещали занятия в школах и детсадах.
Директор пансионата Тимур Адлейба в интервью радио Sputnik рассказывает о состоянии отельного бизнеса: «Нет света — нет тепла, нет воды. В таких условиях человек отдыхать не привык». По словам Адлейбы, его пансионат спасается от энергокризиса дизель-генератором, который позволяет добавить несколько часов света в сутки (свет в Абхазии дают менее чем на 4 часа каждый день).
Адлейба подсчитал, что количество бронирований на летний сезон уже упало примерно на 20%. И если ситуация с энергоснабжением не изменится, уже большинство людей будут отказываться от своих планов отдыха в Абхазии.
Впрочем, на турбизнесе в Абхазии сказывается не только энергокризис. Еще в середине ноября Минэкономразвития России рекомендовало приостановить продажу туров в Абхазию. Рекомендация была выпущена после «мандариновой революции», в результате которой толпы протестующих захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума и вынудили уйти в отставку президента Аслана Бжанию.
— Рекомендация касается именно туристических продуктов, а не отдельных услуг, таких как гостиницы или экскурсии. Если речь идет о бронировании гостиниц или продаже экскурсий, то эта рекомендация не действует, — пояснил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев уже заявил, что восстановление потока российских туристов в Абхазию возможно только после завершения политического кризиса.
— Конечно, на спрос очень влияет внешняя ситуация, включая протесты. Минэкономики рекомендовало воздержаться от продажи туров в Абхазию. Мы следуем этой рекомендации, как и часть крупных туроператоров, — говорит MSK1.RU Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly.
— Сильно упали продажи в Абхазию?
— По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры в Абхазию с заездами в период новогодних праздников практически на треть (35,5%) меньше, чем на это же время в прошлом году.
Да, сейчас Абхазия входит в топ-15 самых популярных направлений на новогодние праздники, занимая 12-е место с долей менее 1% от общего объема продаж. А год назад Абхазия занимала 8-е место и доля была выше — 2,3%.
— Куда вообще россияне собираются ехать в Абхазии на Новый год?
— Гагра (55% — доля от общего объема продаж по направлению), Гудаута и Сухум (по 10%). А годом ранее входили: Гагра (83,9%), Сухум (9,7%), Пицунда (3,2%).
— Отдых в Абхазии по-прежнему дешевый?
— Знаете, средний чек на туры в Абхазию (по всем заявкам, независимо от количества человек и продолжительности тура) за год вырос на 57, 5% до 83,8 тысячи рублей. Хотя и средняя продолжительность тура стала больше на 1 ночь — сейчас это 5 ночей. И глубина бронирования увеличилась на 17,7% практически до 2,5 месяца. Это означает, что туристы начали сильно заранее бронировать поездки в Абхазию именно на текущие новогодние праздники.