«Вряд ли травматологи попадут домой»: улицы Ярославля сковал лед

Улицы Ярославля скованы льдом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ольга Панова











Улицы Ярославля превратились в каток. Жители разных районов города жалуются, что ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам очень трудно.

— Лед повсюду! Вряд ли наши травматологи сегодня попадут домой, ибо количество травмированных точно превысит количество докторов. У нас за Волгой не посыпан песком ни один тротуар, да и во дворах ходить невозможно, — написала в чате 76.RU жительница Ярославля Людмила Дискова.

На пешеходной дорожке на Советской улице сплошной лед Источник: Ольга Панова

В региональном Минздраве сообщили порталу 76.RU, что итоги по количеству травмированных подведут в понедельник.

В мэрии рассказали, как справляются с гололедом.

— Наши коммунальные службы занимаются подсыпкой и обработкой тротуаров и дорог реагентами и песко-соляной смесью. Работают непрерывно, но охватить весь город одновременно невозможно, поэтому прошу жителей осторожно передвигаться по улицам города, — написал в Telegram мэр Артем Молчанов.

Также он обратился к коммерческим организациям и предпринимателям с требованием оперативно привести в порядок прилегающие территории: пешеходные зоны возле кафе, ресторанов, отелей, магазинов.

Дворники пока явно проигрывают в битве с непогодой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На улицах очень скользко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даже автомобили покрылись ледяной коркой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам мэра, город очищают ото льда и снега 232 единицы спецтехники и более 120 рабочих.

— Сначала коммунальщики чистят поверхность от снега — это позволяет более эффективно работать антигололедным средствам. Затем обрабатывают поверхности реагентом и песко-соляной смесью. С первого раза реагент не срабатывает, дождем его размывает. Специалисты обрабатывают по три-четыре раза, в некоторых местах делают еще больше заходов. Кашица, образовавшаяся на дорогах после обработки, будет убрана. После уборки все дороги и тротуары еще раз обработают реагентами, чтобы избежать гололеда, — объяснили технологию власти.

По прогнозам синоптиков, гололед сохранится и в выходные дни. При этом ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем в субботу, 21 декабря, составит -2… +3 градуса. В воскресенье, 22 декабря, немного похолодает: ночью ожидается -1… -6 градусов, днем — 0… -5 градусов. В МЧС предупредили, что возможен сход снега с крыш.

Напомним, утром в пятницу, 20 декабря, Ярославль сковали пробки из-за ледяного дождя.