Киркоров лишил Ивлееву работы из-за голой вечеринки, а Натан признался в новых изменах: звездные итоги недели

Киркоров не может простить Ивлееву Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Натан годами ходил налево и в итоге обвинил в изменах жену. Алексей Воробьев раскрыл, почему не женился, а Александр Петров радуется прибавлению в семье.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Бывший муж Седоковой покончил с собой

Тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы — нашли в подъезде пятиэтажки в Москве. В этом доме он снимал жилье.

Накануне спортсмен поздравил артистку с днем рождения и выложил архивное видео с ней. Он хотел встретиться с ней лично, но ему не удалось. При нем нашли смартфон, где была просьба позвонить Седоковой.

Певица вышла на связь в слезах вскоре после новостей о смерти бывшего супруга. Она попросила не беспокоить ее семью, чтобы обезопасить своего семилетнего сына. Чуть позже экс-солистку «ВИА Гры» госпитализировали с нервным срывом.

Незадолго до происшествия супруги развелись, но Янис не хотел расставаться. Подробнее об отношениях Тиммы и Седоковой рассказывали в отдельном материале.

Баскетболиста похоронят в Риге. Певица взяла на себя большую часть расходов.

Алексей Воробьев объяснил, почему до сих пор не женат

Актер и певец Алексей Воробьев поделился мыслями о своем семейном положении. Он не женился до сих, потому что не любит торопиться.

— Вы знаете, я вообще никуда не тороплюсь. Собственно, я поэтому до сих пор и не женат. Если после премьеры песни я релиз ее делаю через год. То есть понятно, что не каждая дождется этого момента, — рассказал Воробьев.

Воробьев пока не готов к свадьбе Источник: Starhit.ru / Telegram

Несмотря на то что певец не собирается обременять себя узами брака, ходят слухи, что он многодетный отец. В 2020 году у него родился первенец от бывшей участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой. Она сначала скрывала, кто папа ребенка, но потом призналась. Позже родила звездный доктор Наталья Зубарева. До этого у нее был роман с Воробьевым. Также артиста видели на торжественной линейке в одной из столичных школ. Музыкант вел за руку второклассницу с букетом цветов. Сам певец отцовство ни в одном из случаев не подтверждал.

Муцениеце нашла замену Прилучному

Актриса Агата Муцениеце появилась на красной дорожке премьеры киноленты «Братья» вместе с аккордеонистом Петром Дрангой. Они обнимались и держались за руки прямо перед камерами.

Пара вышла на новый уровень отношений. Петр познакомил свою избранницу с семьей. Они вместе пришли на день рождения отца артиста. Торжество прошло в ресторане. За столом также присутствовали мама, сестры и племянник музыканта. Рядом с родственниками Петра сидела и Мия — дочь Агаты от брака с актером Павлом Прилучным. После застолья Агата и Петр отправились на прогулку по вечерней Москве.

Как прошел праздник в семейном кругу Источник: Starhit.ru / Telegram

Пара до сих пор официально не подтвердила, что находится в отношениях, но их счастливые лица явно говорят, что они не просто друзья.

Муцениеце перенесла тяжелый развод с Прилучным. Агата жаловалась на насилие со стороны супруга. После расставания они устроили войну за алименты и детей. О сложной истории любви можно почитать в отдельном материале.

Актер Петров впервые станет папой

Другая хорошая новость пришла от актера Александра Петрова. Он скоро станет отцом. Его молодая супруга Виктория ждет первенца.

Девушка опубликовала фотографию, на которой Петров обнимает ее и гладит округлившийся живот. Под постом она написала два слова: «Ждем тебя».

Пара расписалась в сентябре 2023 года, а чуть позже сыграла свадьбу в Москве. Причем пожениться они решили только спустя несколько свиданий. Поклонники не верили, что такой поспешный брак надолго. Тем более у супругов большая разница в возрасте. Петрову 35 лет, а Виктории 23 года.

Натан годами изменял жене

Не все семьи звезд оказались такими крепкими. Певец Натан публично покаялся в своей неверности во время шоу «Сессия» (16+). Он признался, что ходил налево не только на проекте «Звезды в джунглях» (16+), но и еще множество раз. Однако виноватой в изменах артиста выставили его жену.

— Мы разошлись очень давно, разошлись в понимании друг друга. От того, что было раньше, теперь остались только руины. Уже как шесть лет. На протяжении этих шести лет дерьмо происходило, — рассказал Натан.

Натан надеется на прощение Источник: Starhit.ru / Telegram

Певец заверил, что измены не происходили на регулярной основе, но сильно отразились на отношении к нему со стороны его супруги Анастасии Швецовой.

— Я думаю, она по очевидным причинам потеряла ко мне интерес. Мои похождения для самого себя имели какой-то оправдательный момент. Но я считаю, что это оправдание в тот момент, когда я должен был подойти и поговорить. Действительно, найти в себе силы, а не поддаваться слабостям, — отметил исполнитель.

При этом Натан согласился с версией ведущего Дмитрия Диброва, что проблемы в браке возникли не только по его вине. Получается, что ему приходилось изменять из-за того, что ему было мало интима со своей супругой.

Натан во время участия в «Звезды в джунглях» (16+) закрутил сразу два романа: с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Жена артиста Анастасия позже рассказала, что они с мужем уже давно живут раздельно, хотя ранее утверждала, что их отношения были стабильными. Причины разрыва она так и не раскрыла.

Киркоров признался, почему благодарен Пугачевой

Поп-короля Филиппа Киркорова не останавливает даже развод, чтобы выразить благодарность бывшей. Он с трудом пережил смерть матери. Ему удалось справиться с трагедией благодаря певице Алле Пугачевой, с которой он тогда состоял в браке.

— Уход мамы стал для меня страшнейшим ударом. Она долго болела, мы понимали, что скоро ее не станет. И случилось это аккурат в мой день рождения. Это была самая большая трагедия в жизни, — признался Киркоров в беседе с журналом Psychologies.

Справиться с потерей артисту помогала Алла Пугачева. Вместе с ней Киркоров навещал больную родительницу.

— Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. У меня было чувство, что благодаря Всевышнему я из одних заботливых рук попал в другие, которые надежно согревали меня в течение нескольких лет. И я благодарен этой женщине, которая поет. Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума, — рассказал певец.

Киркоров был в браке с Пугачевой с 1994 по 2005 год. Он всегда с теплом вспоминает певицу. Хотя не так давно признался, что она ему изменяла.

Киркоров и Ивлеева продолжают войну

Филипп Киркоров не о всех своих звездных коллегах отзывается с любовью. Длительный конфликт с блогером Настей Ивлеевой никак не завершится. Певец не может простить ей голую вечеринку, на которую он якобы только зашел и никак не участвовал в мероприятии.

На этот раз артист назвал блогершу «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и заявил, что ее не взяли в новогодний проект ТНТ по его требованию.

— Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня, — заявил артист.

Ивлеева выложила неоднозначную фотографию с Киркоровым Источник: Настя Ивлеева / Telegram









