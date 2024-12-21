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Здоровье обзор Как понять, что оторвался тромб: врачи назвали 4 признака

Как понять, что оторвался тромб: врачи назвали 4 признака

И кто находится в группе риска

2 045
6 комментариев

Если заметили у себя симптомы образовавшегося тромба, не вздумайте добираться до врача самостоятельно

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Стремительно меняющийся образ жизни не всегда идет на пользу человеку. По словам врачей, в последнее время он становится важным фактором в формировании тромбов. А они в свою очередь опасны тем, что могут оторваться в любой момент и привести к летальному исходу. Тогда и получается, что человек еще вчера ходил на работу, планировал отпуск и ни о чём не переживал, а сегодня всё это стало совсем не важно. Как отсрочить этот момент, кто попадает в группу риска и как обезопасить себя уже сейчас, мы узнали у врачей.

  1. Как появляются тромбы
  2. У кого чаще всего появляется тромб
  3. Как понять, что у человека тромб
  4. Как спасти человека, у которого оторвался тромб
  5. Как избежать образования тромбов
1

Как появляются тромбы

Тромб — сгусток крови, который прикрепляется к стенкам сосуда или сердца и перекрывает поток крови. Появление тромбов и их рассасывание — обычный процесс для организма, который помогает избежать потери крови. Но если у человека повышенная свертываемость, это может привести к тромбозу, а также отрыванию тромбов.

2

У кого чаще всего появляется тромб

Появление тромбов может спровоцировать множество причин. Среди них малоподвижный образ жизни, который стал привычным с появлением удаленки, а также курение, из-за которого не только кровь сгущается, но и сосуды сужаются. Важную роль играет и обезвоживание, так как недостаток жидкости делает кровь вязкой.

В группе риска находятся люди старше 40 лет, особенно мужчины. Причина тому — ухудшение способности организма разжижать кровь. Кроме того, появление в организме других болезней, например онкологических, а также высокий уровень холестерина и сахара в крови могут негативно сказываться на состоянии сосудов и повышать риск тромбообразования.

Женщины особенно уязвимы во время беременности и в течение 40 дней после родов. В эти периоды организм активно готовится к родам и возможной кровопотере, что может вызвать дисбаланс между свертывающей и противосвертывающей системами.

— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — отмечает кардиолог Мехман Мамедов.

Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».

Хирургические вмешательства становятся важным фактором риска, потому что во время операций активируется свертывающая система крови. А в комплекте с неподвижностью во время операции и после вероятность появления тромбов значительно увеличивается. Кровь оттекает от ног только тогда, когда человек начинает двигаться, что подчеркивает важность физической активности для поддержания нормального кровообращения.

3

Как понять, что у человека тромб

Заключительный диагноз поставит только врач, но некоторые из симптомов могут стать тревожными звоночками, что пора обратиться к специалисту и пройти обследование.

  • При возникновении тромба в голове человека беспокоят головокружения, боли, а также обмороки.

  • Если в сердце появился тромб, об этом могут говорить онемение рук, боль в груди, одышка, аритмия, тошнота и слабость.

  • На тромб в ногах указывают беспричинное появление синяков, изменение цвета кожи на более бледный и отеки.

Иногда появление тромба проходит бессимптомно, поэтому крайне важно, если есть предрасположенность или вы заметили какие-то даже незначительные изменения в своем самочувствии, обратиться в больницу и сдать анализы.

4

Как спасти человека, у которого оторвался тромб

Первыми признаками отрыва тромба могут быть:

  • побледнение кожи;

  • боль в затылке и груди;

  • одышка;

  • потоотделение.

Если у человека появились эти симптомы, важно немедленно вызвать врача.

До приезда скорой помощи человеку с этими симптомами не рекомендуют пытаться добраться в больницу самостоятельно, так как это может привести к кровотечению и движению тромба. Дожидаясь специалистов, откройте окна, чтобы был поток свежего воздуха, в случае кровотечения нужно наложить жгут.

— Для тромбоэмболии легочной артерии основной симптом — острая, внезапно возникшая одышка, — говорит врач — рентген-хирург Артем Гаврилко. — Пациента может беспокоить кашель, кровохарканье, частая и резкая боль в груди. Кроме всего прочего, тромбоэмболия может сопровождаться потерей сознания на длительный или кратковременный срок. Эти состояния и симптомы требуют неотложного вызова скорой помощи.

Артем Гаврилко — врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи Тюменского государственного медицинского университета.

По словам врача, если говорить о тромбоэмболии легочной артерии, то симптомы этого процесса развиваются очень и очень быстро. Но им может предшествовать тромбоз нижних конечностей.

— Простыми словами, у такого пациента отекает и сильно синеет нога. Тромб в таком случае еще не оторвался и не улетел, но риск, что вскоре это произойдет, достаточно велик, — говорит Артем Гаврилко. — В таких случаях нужно незамедлительно обратиться к врачу скорой помощи, потому что большой риск летального исхода. Подобные симптомы могут возникнуть в течение достаточного короткого времени — двух дней. При худшем течении болезни и влиянии негативных факторов человек может погибнуть.

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5

Как избежать образования тромбов

Для профилактики тромбообразования важно следить за уровнем сахара и холестерина.

— Питание должно быть обогащено вегетарианской пищей: ягодами, овощами, — советует кардиолог Ольга Молчанова. — Жирной животной пищи лучше избегать, заменить ее рыбой с минимальным количеством животного жира. Также стоит избегать рафинированного сахара и продуктов с ним.

Ольга Молчанова — кардиолог, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».

Кроме еды, требуется пересмотреть график активности и потребления воды. Каждый день нужно ходить хотя бы 30 минут и выпивать 1,5 литра воды, не считая других напитков.

Также нужно избегать травм и длительного стресса и контролировать показатели свертываемости крови, чтобы как можно раньше начать лечение.

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к повышенной свертываемости крови. В таких случаях врач может назначить антикоагулянты — профилактические препараты для разжижения крови. Важно помнить, что назначение таких лекарств — прерогатива врача, и самолечение недопустимо.

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Комментарии
6
Гость
21 декабря, 12:00
Тутаевцы не ждут врачей, а выпивают водку и на работу.
Гость
21 декабря, 16:58
1. Не шевелится. 2. Не дышит. 3. Белый. 4. Холодный.
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