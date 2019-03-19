Подсчитал лично: депутат заявил, что ярославцев обдирают с тарифом на вывоз мусора

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев лично убедился, что ярославцев обдирают с тарифов на вывоз мусора. В этом он теперь пытается убедить и своих избирателей.



Напомним, сейчас ярославцы платят 75,2 рубля с жителя многоквартирного дома в месяц и 85,22 рубля с жителя частного сектора. С 1 июля эта сумма повысится резко — на треть.



— Я решил сам посчитать на примере части Заволжского района Ярославля. В качестве участка мной была взята территория, ограниченная улицами Ляпидевского — Машиностроителей — Папанина — Красноборская, — пишет депутат Эльхан Мардалиев. — На данной территории я насчитал 75 мусорных баков (для удобства счета все мусорные баки возьмём объемом 1 кубический метр). На данной территории проживает 18 340 человек. Расположены — один торговый центр, гаражный кооператив, детская поликлиника, шесть муниципальных учреждений и пара десятков магазинов. Допускаем, что мусор вывозят один раз в день, и все баки заполнены под завязку, то есть объём отходов составит 75 кубометров. За месяц с этой территории будет вывезено 2250 кубометров мусора. В расчете на одного проживающего получается порядка 0,12 кубометра в месяц (при условии 100% заполнения мусорных баков). Норматив на человека, заложенный региональным оператором «Хартия», составляет 0,18 кубометра в месяц. Итого получается, что норматив завышен в 1,5 раза!



Также депутат подсчитал, что при текущем тарифе компания получает с данной территории 1,375 миллиона рублей без учёта оплаты тарифа со стороны торгового центра, гаражного кооператива, детской поликлиники, магазинов.

