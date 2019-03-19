Подсчитал лично: депутат заявил, что ярославцев обдирают с тарифом на вывоз мусора

Депутат считает, что от ярославцев не так много мусора, как заставляют платить за него
Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев лично убедился, что ярославцев обдирают с тарифов на вывоз мусора. В этом он теперь пытается убедить и своих избирателей.
Напомним, сейчас ярославцы платят 75,2 рубля с жителя многоквартирного дома в месяц и 85,22 рубля с жителя частного сектора. С 1 июля эта сумма повысится резко — на треть.
— Я решил сам посчитать на примере части Заволжского района Ярославля. В качестве участка мной была взята территория, ограниченная улицами Ляпидевского — Машиностроителей — Папанина — Красноборская, — пишет депутат Эльхан Мардалиев. — На данной территории я насчитал 75 мусорных баков (для удобства счета все мусорные баки возьмём объемом 1 кубический метр). На данной территории проживает 18 340 человек. Расположены — один торговый центр, гаражный кооператив, детская поликлиника, шесть муниципальных учреждений и пара десятков магазинов. Допускаем, что мусор вывозят один раз в день, и все баки заполнены под завязку, то есть объём отходов составит 75 кубометров. За месяц с этой территории будет вывезено 2250 кубометров мусора. В расчете на одного проживающего получается порядка 0,12 кубометра в месяц (при условии 100% заполнения мусорных баков). Норматив на человека, заложенный региональным оператором «Хартия», составляет 0,18 кубометра в месяц. Итого получается, что норматив завышен в 1,5 раза!
Также депутат подсчитал, что при текущем тарифе компания получает с данной территории 1,375 миллиона рублей без учёта оплаты тарифа со стороны торгового центра, гаражного кооператива, детской поликлиники, магазинов.
Мы отправили запрос в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, чтобы узнать, как чиновники считали, сколько мусора набирается от жителей в баки.
— Нормативы накопления ТКО утверждены на основании фактических замеров массы, объема ТКО в местах их накопления в муниципальных образованиях региона с учетом сезонных изменений. Замеры проводились согласно требованиям федерального законодательства, Правительства РФ и приказа Минстроя России, — ответил директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Масса определенного объема отходов в каждой точке замера определялась методом взвешивания. В норматив включен объем накопления крупногабаритных отходов, отнесенных к ТКО. Кроме того, в случае с индивидуальным жилым сектором, ТКО, образованные в результате сноса и омоложения зеленых насаждений — ветки и стволы деревьев, кустарников на территории индивидуального жилого строения, также включены в норматив. Одновременно с этим данные виды отходов не учтены в нормативах для жителей многоквартирного дома.
Также чиновники уверяют, что ярославцы платят за услугу вывоза мусора меньше всех в стране.
Областной депутат не первый, кто требует пересмотреть начисления за вывоз мусора. С этой же идеей выступал депутат муниципалитета Олег Ненилин.
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Ветки остатки деревьев в стоимость в частном секторе включены но их никогда никто не забирает . А просто говорят что это не мусор и мы его брать не будем.
Понятно что "норматив" подсчитан так что мусор как товар будет сверхприбыльным! Изменение тарифа - удар по остаткам престижа губернатора Миронова. К нему уже и так Собянин ездить перестал, а если понизят тариф то дойдёт и до Президента и не будет Миронову второго срока! И нечего нам впаривать про пеньки и ветки!