«Ой, а мне нравится»: выбираем вслепую игристое к Новому году — в топ-3 бутылка за 270 рублей

Шесть образцов отечественного игристого от 250 до 590 рублей за бутылку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По традиции в конце года редакция провела слепую дегустацию игристого вина, чтобы, возможно, помочь тем, кто еще не сделал выбор для новогоднего стола. На этот раз мы решили сосредоточиться на продукции российских производителей, а также не брать в подборку наиболее раскрученные вина. Результат оказался неожиданным, если не сказать — обескураживающим. Подробности — в материале NGS.RU

Что и как пробовали

В последние годы мы проводили дегустации, собирая довольно широкий спектр напитков: от вполне серьезного кремана до совсем сомнительных жидкостей. В этот раз решили вовсе обойтись без импортного вина и не брать премиальные образцы.

В первую очередь потому, что найти что-то дешевле 1000 рублей среди напитков зарубежных виноделен уже непросто. Просекко купят и без наших рекомендаций, а его качество более-менее предсказуемо. При этом с отечественным вином возможны неожиданности.

Также решили не брать в подборку вина, которые были у нас неоднократно и даже занимали высокие места: «Шато Тамань», «Золотая балка» и «Фанагория».

В дегустации участвовало 15 человек. Вина было сравнительно немного — шесть образцов. Все бутылки купили в гипермаркете, цены — от 250 до 590 рублей.

«Zero Dosage Пино Блан» (450 рублей) — 3,7 балла из 10

Игристое из Крыма изготовлено агрофирмой «Золотая балка» для бренда «Инкерман» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вино выпустили под брендом «Инкерман», но произвела его винодельня «Золотая балка» (тоже расположена в Крыму, недалеко от Севастополя). В теории zero dosage подразумевает то, что перед вторичной ферментацией, когда вино и насыщается углекислотой, в него не должны добавлять сироп, который станет дополнительным источником питания для дрожжей. То есть шампанизация идет исключительно за счет собственного остаточного сахара. Как оно происходит на практике, не очень понятно. Единственное, что можно сказать, — содержание углеводов на бутылке минимальное, 0,5 г на 100 мл.

Именно отсутствие сладости, видимо, стало причиной низких оценок. Справедливости ради нужно заметить, что и с кислотностью тут особенно не задалось: вино вряд ли устроит тех, кто любит «сухое, как ветер из Сахары». Но если вы любите такой стиль, то стоит попробовать. Подойдет для стола, где соберутся люди с разными вкусами.

«Советское шампанское» (250 рублей) — 4,7 балла из 10

«Советское шампанское» из Симферополя Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Произведено компанией «Симферопольский винзавод» из местного винограда. Винограда этого, правда, набралось аж пять видов: «шардоне», «алиготе», «рислинг», «совиньон» и «ркацители». С учетом минимальной цены (250 рублей) это может означать, что производитель просто указал все сорта белого вина, с которыми работает цех игристых вин.

Уже при открытии бутылки в нос бьет сильная парфюмерная отдушка — так обычно пахнет не вино, а ароматизаторы, идентичные натуральным. Сладость и кислота здесь тоже разваливаются, существуя как бы отдельно. Возможно, тоже потому, что добавлены в продукт в качестве самостоятельных элементов. Но технологи едят свой хлеб недаром: сразу несколько человек поставили ему довольно высокие оценки.

— Ой, а мне нравится, — прозвучало над столом, даже когда возникла версия, что это должно быть «что-то самое дешевое».

«Эндемы Совиньон» (480 рублей) — 4,9 балла из 10

Игристое из Дагестана Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дагестан у большинства потребителей всё еще не ассоциируется с вином, хотя местные коньяки известны давно. Впрочем, у игристого оттуда уже есть горячие поклонники. Особенность серии в том, что все вина — моносортовые, что дает возможность познакомиться с особенностями видов винограда.

Во вкусе ощущается приятная горчинка, которая отличает это вино от большей части недорогой «шипучки». Назвать эту горчинку характером было бы преувеличением — все ощущения довольно поверхностны. Но если вы любите что-то небанальное, можно попробовать.

«Лев Голицын» (390 рублей) — 6 баллов из 10

Вино, изготовленное в Санкт-Петербурге Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Единственное вино в выборке, которое произведено довольно далеко от любых виноградников — в Санкт-Петербурге (ЗАО «Игристые вина»). Но, правда, утверждается, что сам напиток сделан в Краснодарском крае. Использованы три сорта винограда: «совиньон», «алиготе» и «бьянка».

Образец получил много высоких оценок, и, если бы не несколько чуть более продвинутых любителей, которые раскусили его простецкое происхождение, он мог бы претендовать на лидерство.

В принципе, это просто максимально нейтральное вино без особых примет — не сластит, не горчит, не кислит. Знатоков не порадует, но и совсем раздражать не будет, особенно если окажется уже в пятом–шестом бокале.

Tiara (270 рублей) — 6,9 балла из 10

Игристое под собственной торговой маркой сети «О`Кей» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Tiara — красивая бутылка, изготовленная по заказу сети «О`Кей» компанией «Кубань-Вино» (она же делает вина под брендом «Шато Тамань»). Это то, что в ретейле называется СТМ — собственная торговая марка. Производителю не нужно тратиться на маркетинг, он даже не рискует остаться с непроданным товаром, сеть заберет всё. Цена, соответственно, должна быть ниже, чем у обычных товаров такого уровня.

В бленде здесь четыре сорта: «бьянка», «цитронный магарача», «шардоне» и «рислинг». «Тиару» можно назвать открытием вечера, потому что, согласитесь, ждать что-то от вина за 270 рублей при нынешних ценах как-то наивно. Но в «Кубань-Вино» удалось сделать в столь стиснутых узких финансовых рамках вино легкое, свежее, без явных изъянов. Больше половины дегустаторов поставили ему оценку выше пяти.

«Абрау Дюрсо Резерв» (590 рублей) — 7,2 балла

Вино из Краснодарского края Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самое дорогое вино в выборке. Производитель обещает «отборные купажи и выдержку на осадке» — теоретически это всё должно обеспечивать уже более сложный букет и более интересный вкус. Использованы «шардоне», «рислинг» и «пино блан».

Опытный любитель почувствует разницу. Здесь уже появляются стройность и какое–никакое благородство. Хотя, возможно, такие эпитеты приходят в голову, только если попробовать много другого вина.