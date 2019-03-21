Чиновники признались, что в Ярославской области нет лекарств на всех льготников

— В настоящее время на складе лекарственных препаратов закуплено почти на 8 месяцев вперед. Однако не все медикаменты закуплены в полном объеме. В частности, не хватает препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Причина — в несостоявшихся торгах на закупку лекарств, на конкурс не заявился ни один поставщик, — призналась на заседании комитета в областной думе заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.

Эта ситуация крайне возмутила депутатов, которые предложили наказывать чиновников департамента за сложившуюся ситуацию.

— Уже прошло три месяца этого года, а конкурсы не проведены по закупке лекарств для больных сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями, для онкобольных, для диабетиков тест-полоски в нужном объеме не закуплены. Даже больные орфанными (редкими) заболеваниями не обеспечиваются в полном объеме лекарствами. То есть больные несколько месяцев не получают лекарства. Это вообще как?! Причем это было преподнесено депутатам как какая-то непредвиденная ситуация. Конкурсы не состоялись — закупки не произведены. А чиновники департамента для чего нужны? — возмутилась депутат Елена Кузнецова, написав большой пост после заседания в Facebook. — Разве их работа не заключается в своевременных закупках лекарственных средств? И соответствуют ли занимаемым должностям некоторые чиновники от здравоохранения? Кто будет нести ответственность за срыв государственных закупок?



Само заседание закончилось тем, что депутаты приняли к сведению информацию о недостатке лекарств и решили вернуться к этому вопросу позже.