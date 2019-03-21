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Здоровье

Чиновники признались, что в Ярославской области нет лекарств на всех льготников

Страдают люди с самыми сложными заболеваниями

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В Ярославской области не хватает лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний

Фото: Александра Савельева 

В Ярославской области складывается опасная ситуация с лекарствами. Власти открыто признались, что закупили недостаточно препаратов для льготников. 

— В настоящее время на складе лекарственных препаратов закуплено почти на 8 месяцев вперед. Однако не все медикаменты закуплены в полном объеме. В частности, не хватает препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Причина — в несостоявшихся торгах на закупку лекарств, на конкурс не заявился ни один поставщик, — призналась на заседании комитета в областной думе заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. 

Чиновница заявила, что лекарств не хватает, потому что не состоялись торги 

Фото: Ярославская областная дума

Эта ситуация крайне возмутила депутатов, которые предложили наказывать чиновников департамента за сложившуюся ситуацию.

 — Уже прошло три месяца этого года, а конкурсы не проведены по закупке лекарств для больных сердечно-сосудистыми, неврологическими заболеваниями, для онкобольных, для диабетиков тест-полоски в нужном объеме не закуплены. Даже больные орфанными (редкими) заболеваниями не обеспечиваются в полном объеме лекарствами. То есть больные несколько месяцев не получают лекарства. Это вообще как?! Причем это было преподнесено депутатам как какая-то непредвиденная ситуация. Конкурсы не состоялись — закупки не произведены. А чиновники департамента для чего нужны? — возмутилась депутат Елена Кузнецова, написав большой пост после заседания в Facebook. — Разве их работа не заключается в своевременных закупках лекарственных средств? И соответствуют ли занимаемым должностям некоторые чиновники от здравоохранения? Кто будет нести ответственность за срыв государственных закупок?

Само заседание закончилось тем, что депутаты приняли к сведению информацию о недостатке лекарств и решили вернуться к этому вопросу позже. 

В Ярославле вынесли приговор врачам-онкологам, незаконно продававшим жизненно важные лекарства

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Анна Елкина

ТЕГИ

льготные лекарстваЯрОблДумадепартамент здравоохранения

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КОММЕНТАРИИ (1)

вотвамхуенот
21 март 2019 в 11:17

ха. так власти не нужны больные доходяги, да чтоб на них ещё деньги тратить. нужны здоровые рабы. остальные хоть подыхайте - им же лучше. про распилы вообще молчу.

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