НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Политика Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Об этом стало известно на заседании Госсовета

1 243
13 комментариев

Президент прокомментировал свое решение

Источник:

Президент РФ Владимир Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества. Такое заявление глава государства сделал на заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей. Слова президента 20 декабря приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что в следующем году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. «В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что сделать это можно «в память о подвигах всех наших предков». «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — заявил президент.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
20 декабря, 22:28
Таврический сказал что Чечня это современное Чудо 21 века и туда надо проложить бесплатную автодорогу из Адлера чтобы джигиты смогли ездить на отдых быстро и часто
Гость
20 декабря, 22:47
Настоящий джигит и защитник Вах вах вах
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление