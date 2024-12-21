«Это наши традиционные ценности?» Как развивался скандал вокруг многоженца и отца 29 детей и что говорят власти

Многоженец из Москвы за последние несколько дней привлек внимание депутатов Источник: Саша Сулим / YouTube.com, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Скандал вокруг московского многоженца Ивана Сухова разгорелся после интервью журналистки Саши Сулим на ее YouTube-канале. Сухов рассказал, что у него 12 жен и 29 детей. Его подход к семье вызвал шок у пользователей Сети: женам он запрещает работать, выходить из дома для общения с подругами, а все траты — даже в 10 рублей — должны быть согласованы с ним. Он описывает себя как «маленького президента» и заявляет, что цель его жизни — минимум 50 детей.

Подробнее о взглядах Сухова и хроника скандала — в материале MSK1.RU.

«Я могу ей отказать в воде»: как Иван Сухов относится к женам и детям

Тяга к патриархальному укладу жизни выработалась у Сухова еще в 12 лет, когда он впервые попал на Кавказ. В юности он часто встречался с несколькими девушками одновременно. Каждой он говорил, что «она у него единственная».

Сейчас 40-летний мужчина принципиально не использует средства контрацепции. Только он решает, как распределять время между супругами. Домашние обязанности лежат исключительно на женщинах.

— Жена нужна для того, чтобы выполнять свою женскую функцию. Как минимум приготовить покушать, деток накормить, проверить у них уроки, — рассказал в интервью Иван Сухов.

Одобрять покупку надо с любой стоимости. Хоть с 10 рублей потраченных. Мороженое не может купить без спроса. Даже водичку. Если захотеть, то да, я могу ей отказать в воде. Иван Сухов 40-летний многоженец из Москвы

Детей он тоже воспитывает в духе патриархата: по его словам, уставать от работы по дому они не имеют права. Дети живут и учатся дома, а за плохое поведение отец строго их наказывает — бьет ремнем или специально оставляет деньги на видном месте, чтобы потом избить того, кто их возьмет.

Вся семья, за исключением выросших и разъехавшихся детей, живет в столичной квартире площадью в 70 квадратных метров. Иван считает, что хорошо зарабатывает: ежемесячно на семью из 18 человек он тратит 75 тысяч рублей.

Пользователи интернета, ознакомившись с интервью, выразили сочувствие женам и детям. Многие иронично предположили, что в будущем дети могут рассказать истории о своем детстве в еще более шокирующих интервью.

Реакция властей

Вскоре после публикации интервью в дело вмешались власти. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что проверит семью. Ее цель — убедиться, что дети получают медицинское обслуживание и образование согласно законам.

При этом, как выяснилось позже, омбудсмен посещала эту семью два года назад. О своем визите после интервью она расскажет позже. Спойлер: ничего противозаконного уполномоченный по правам ребенка не нашла.

«Мне кажется странным поведение этих мамаш»: что сказала Нина Останина

Интервью с многоженцем из Москвы привлекло внимание и представителей Госдумы. Депутат Нина Останина категорично выступила против уклада жизни в семье Сухова. Она заявила, что содержание 12 жен и стольких детей в трехкомнатной квартире на 75 тысяч рублей в месяц — ненормально.

Неужели не видят ни учителя, ни воспитатели, что они недоедают? Наверняка на 75 тысяч рублей невозможно такое количество детишек одеть, невозможно обеспечить книгами, литературой. Нина Останина председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

— Глаза закрывать не надо на это, в конце концов. Это же Москва. Хорошо, если, по мнению всех соцслужб и опеки, это благополучные семьи, где он с раннего детства учит многоженству. Это нормально? Тогда у меня вопрос возникает: что такое наши традиционные ценности? — добавила депутат Госдумы Останина.

Останина также предложила проверить многоженца на психические отклонения.

Если он считает, что жить в трехкомнатной квартире там, где много жен и детей, — это нормально, то это свидетельствует о каких-то отклонениях. Нина Останина председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Нина Останина отметила, что забота государства должна быть направлена на детей, особенно если семья не справляется с обеспечением их нормальных условий жизни.

— Мне кажется странным поведение этих мамаш. Я не собираюсь перед ним расшаркиваться и извиняться. Если детям там некомфортно, то заботу о них должно взять на себя государство, — резюмировала депутат Останина.

Так что там, в доме, происходит?

Позже Ольга Ярославская, посетившая семью Сухова, подробно рассказала о своих визитах. Она отметила, что, с ее точки зрения, никакие законы формально не нарушаются: дети закреплены за школами и не имеют академической задолженности, также наблюдаются в медицинских учреждениях. Однако, подчеркнула, что семейные ценности семьи Сухова вызывают у нее личные вопросы.

Главной проблемой, по ее мнению, может стать не уклад жизни семьи, а общественный резонанс, который отразится на детях.

— Учитывая общественный резонанс вокруг данной семьи, боюсь, что дети в любой момент могут стать жертвами общественного осуждения и буллинга. Это вызывает опасения, — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она подчеркнула, что моральные вопросы должны обсуждаться в другом ключе, а не на примере конкретной семьи, так как дети могут от этого пострадать.

Тем временем Сухов продолжает оставаться верным своим взглядам.

Около шести лет назад Иван Сухов стал вести блог на YouTube. В нем он рассказывал о своем быте и отвечал на вопросы. Сейчас он, к сожалению его подписчиков и к счастью других пользователей, не обновлялся уже три года.

Несколько лет назад Иван Сухов вел блог на YouTube Источник: «Блог Многожёнца. Иван Александрович Сухов» / YouTube









