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Происшествия Налет беспилотников в Казани ВСУ атаковали Казань тремя волнами — Минобороны

ВСУ атаковали Казань тремя волнами — Минобороны

Всего же на Казань летели восемь беспилотников

1 788
3 комментария

Из «Лазурных небес» до сих пор валит дым

Источник:

Минобороны сообщило, что дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 утра.

— Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — говорится в сообщении.

Ранее власти Татарстана подтвердили, что на Казань напали восемь беспилотников: один упал в реку, второй — целился в промышленное предприятие, еще шесть — в жилые массивы. Известно, что пострадали три дома. Житель одного из них — ЖК «Лазурные небеса» — рассказал, какая обстановка сейчас на месте ЧП.

Всю информацию мы собираем в онлайн-хронике.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Казань Минобороны Атака беспилотника
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Комментарии
3
Гость
21 декабря, 11:23
Но мы же гуманисты! Туды вас в качель!
Гость
21 декабря, 14:47
А, чтоб не скучали. Движуха она и есть движуха.
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