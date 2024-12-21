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Происшествия Массовое ДТП с «Газелями» под Туношной Названа предварительная причина тройной аварии под Ярославлем

Названа предварительная причина тройной аварии под Ярославлем

В Госавтоинспекции показали новые кадры с места ДТП

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5 комментариев

Одна из машин перевозила концертное оборудование

Источник:

Названа предварительная причина тройной аварии под Ярославлем, которая произошла утром 21 декабря. Детали раскрыли в Госавтоинспекции.

— Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель», водитель которой вследствие выезда на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем «Газель-Некст», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

На месте столкновения побывал врио начальника управления Госавтоинспекции Ярославской области Сергей Беляев.

В Госавтоинспекции сообщили о двух выживших

Источник:

Напомним, около 6 часов утра на дороге «Золотое кольцо» в районе поселка Туношна в Ярославском районе столкнулись две «Газели» и легковушка «Лада-Ларгус».

— В результате ДТП оба водителя и пассажир «Газели» скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Два пассажира «Газели-Некст» с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

Все подробности мы публикуем в онлайн-репортаже.

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Комментарии
5
Гость
21 декабря, 13:47
Запомните!!! Тише едешь-дальше будешь!!! Не торопитесь!!! 🙏
Гость
21 декабря, 12:53
Ясно дело, кто виноват. Никто с оборудованием не будет совершать маневры. Если выживешь, продеться платить за ущерб.
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