Одна из машин перевозила концертное оборудование Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











Названа предварительная причина тройной аварии под Ярославлем, которая произошла утром 21 декабря. Детали раскрыли в Госавтоинспекции.

— Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Газель», водитель которой вследствие выезда на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем «Газель-Некст», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

На месте столкновения побывал врио начальника управления Госавтоинспекции Ярославской области Сергей Беляев.

В Госавтоинспекции сообщили о двух выживших Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Напомним, около 6 часов утра на дороге «Золотое кольцо» в районе поселка Туношна в Ярославском районе столкнулись две «Газели» и легковушка «Лада-Ларгус».

— В результате ДТП оба водителя и пассажир «Газели» скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Два пассажира «Газели-Некст» с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются.