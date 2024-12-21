Беспилотники атаковали Казань: дрон врезался в небоскреб, начался пожар — кадры

Читатели 116.RU услышали резкий звук перед пожаром Источник: читатель 116.RU











Казань атаковали беспилотники. Один врезался в стеклянный небоскреб. Людей срочно эвакуируют.

Над Татарстаном, по данным Минобороны, БПЛА самолетного типа уничтожила ПВО около 07:50 по московскому времени. По поводу повреждений в военном ведомстве пока не сообщили.

Тем временем жители ЖК «Лазурные небеса» и близлежащих домов утверждают, что проснулись от хлопка. Они говорят, что беспилотник мог попасть в здание. Сейчас ЖК оцеплен, на месте работают спецслужбы.

Из окон вырываются языки пламени Источник: читатель 116.RU











Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажки.

Последствия атаки Источник: читатель 116.RU

Прилет был не один. По данным SHOT, второй удар также пришелся по 37-этажному дому в Казани. Третий дрон врезался в верхушку 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки четвертого БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин. На месте падения начался пожар.

После падения беспилотника загорелась крыша Источник: BAZA / Telegram









