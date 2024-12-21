Куда и за сколько можно улететь из Ярославля: публикуем расписание авиарейсов из Туношны

Авиакомпания: «Ред Вингс»

Расписание вылетов: в декабре по пятницам в 21:15, с января — по понедельникам в 10:30 и пятницам в 21:30.

Время в пути: 1 час 30 минут.

Обратные рейсы: в декабре — по пятницам в 18:55, начиная с января 2024 года — по понедельникам в 08:05 и по пятницам — в 19:05. Время в пути: 1 час 25 минут.

Стоимость билетов: 4470–8870 рублей.

На сайте ярославского аэропорта также указано, что с апреля по октябрь 2025 года ожидаются рейсы по понедельникам в 10:15, средам и пятницам в 20:30, но расценок на билеты пока нет.

Авиакомпания: «РусЛайн»

Расписание вылетов: понедельник в 20:10 (в декабре), четверг в 20:20 (в декабре), воскресенье в 21:40 (до марта), вторник и четверг в 20:00 (с января по март 2025 года).

Время в пути: 1 час 20 минут.

Обратные рейсы: по понедельникам вторникам, четвергам, воскресеньям (время зависит от даты вылета). Время в пути 1 час 20 минут.

Стоимость билетов: 5000–9000 рублей.