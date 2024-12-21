Куда и за сколько можно улететь из Ярославля: публикуем расписание авиарейсов из Туношны

В новогодние каникулы наверняка часть ярославцев решит отправиться в путешествие. Самый быстрый способ добраться до нужного места — самолет. Мы посмотрели, куда за какую цену можно улететь из аэропорта в Туношне. Публикуем информацию о рейсах.
- Ярославль — Москва (Внуково)
- Ярославль — Санкт-Петербург (Пулково)
- Ярославль — Сочи (Адлер)
- Ярославль — Самара (Курумоч)
- Ярославль — Казань (только до конца декабря)
- Минеральные Воды (через Самару)
Ярославль — Москва (Внуково)
Авиакомпания: «РусЛайн»
Расписание вылетов: в пятницу, воскресенье в 20:10 (до конца марта, далее пока не определено).
Время в пути: 1 час 05 минут.
Обратные рейсы: по пятницам и воскресеньям в 18:30. Время в пути 55 минут.
Стоимость билетов: 2085–4885 рублей.
В правительстве Ярославской области сообщили, что сейчас идет работа над тем, чтобы дополнительно организовать вылеты из Ярославля в Москву по понедельникам и четвергам.
Ярославль — Санкт-Петербург (Пулково)
Авиакомпания: «Ред Вингс»
Расписание вылетов: в декабре по пятницам в 21:15, с января — по понедельникам в 10:30 и пятницам в 21:30.
Время в пути: 1 час 30 минут.
Обратные рейсы: в декабре — по пятницам в 18:55, начиная с января 2024 года — по понедельникам в 08:05 и по пятницам — в 19:05. Время в пути: 1 час 25 минут.
Стоимость билетов: 4470–8870 рублей.
На сайте ярославского аэропорта также указано, что с апреля по октябрь 2025 года ожидаются рейсы по понедельникам в 10:15, средам и пятницам в 20:30, но расценок на билеты пока нет.
Авиакомпания: «РусЛайн»
Расписание вылетов: понедельник в 20:10 (в декабре), четверг в 20:20 (в декабре), воскресенье в 21:40 (до марта), вторник и четверг в 20:00 (с января по март 2025 года).
Время в пути: 1 час 20 минут.
Обратные рейсы: по понедельникам вторникам, четвергам, воскресеньям (время зависит от даты вылета). Время в пути 1 час 20 минут.
Стоимость билетов: 5000–9000 рублей.
Ярославль — Сочи (Адлер)
Авиакомпания: «Азимут»
Расписание вылетов: по понедельникам в 22:10, по четвергам в 23:15.
Время в пути: 3 часа 45 минут.
Обратные рейсы: по понедельникам в 17:30, по четвергам в 18:50. Время в пути: 3 часа 40 минут — по понедельникам, 3 часа 25 минут — по четвергам.
Стоимость билетов: 5080–10 650 рублей.
Судя по расписанию, опубликованному на сайте ярославского аэропорта, в апреле–сентябре 2025 года на этом направлении должны добавить дополнительные рейсы по вторникам и субботам в 06:50. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Стоимость билетов: 10 650–22 980 рублей. Назад можно будет вернуться по вторникам и субботам (вылет из Сочи в 01:50). Стоимость билетов в обратном направлении: 14 180–22 980 рублей.
Ярославль — Самара (Курумоч)
Авиакомпания: «Азимут»
Расписание вылетов: по понедельникам и четвергам в 18:50 (действует с декабря 2024 года по март 2025 года), по понедельникам и четвергам в 18:20 (с апреля по декабрь 2025 года).
Время в пути: 1 час 25 минут.
Обратные рейсы: по понедельникам и четвергам в 17:10 (в декабре 2024 года — марте 2025 года), в 16:45 (в апреле–декабре 2025 года). В пути 1 час 35 минут.
Стоимость билетов: 1188–5800 рублей.
Ярославль — Казань (только до конца декабря)
Авиакомпания: «ЮВТ Аэро»
Расписание рейсов: вторник в 16:30, пятница в 13:20.
Время в пути: 1 час 15 минут.
Обратные рейсы: по вторникам в 14:30, по пятницам в 11:10. Время в пути 1 час 10 минут.
Стоимость билетов: 3798 рублей.
Минеральные Воды (через Самару)
Авиакомпания: «Азимут»
Расписание вылетов: по понедельникам и четвергам в 18:50.
Время в пути: 5 часов 5 минут.
Стоимость билетов: от 5800 рублей.
Долететь в Минеральные Воды из Ярославля также можно через Сочи, но это будет дороже и дольше, чем через Самару.
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области добавили, что сейчас прорабатывается возможность открытия рейсов в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Более того, на сайте ярославского аэропорта в расписание уже добавлен рейс в Екатеринбург от компании «Ред Вингс». Предполагается, что перелеты по этому направлению стартуют с марта 2025 года. Однако билетов пока в продаже нет.