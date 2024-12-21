В домах выбиты стекла, людей селят в гостиницы, введен режим ЧС — онлайн-хроника прилета дронов в Казань

Утром Татарстан снова атаковали беспилотники. В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтоженном дроне — это произошло в 07:50. Наши корреспонденты на местах событий. В этой трансляции — всё, что известно на текущий момент.
Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи высотки на Камалеева. В районе ЖК «21 Век» очевидцы делятся видео пожара из «Лазурных небес».
Читатели прислали видео последствий атаки БПЛА.
Уже три дома повреждены во время атаки БПЛА на Казань. Сейчас проходит эвакуация жителей ЖК «Лазурные небеса», их обеспечат едой и теплом, сообщает мэрия.
В результате атаки беспилотников в Казани возгорание произошло в домах в трех районах: Советском, Кировском и Приволжском, уточнила мэрия.
В Казани ведется оповещение. Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься в подвалы.
Глава Татарстана на месте ЧП
На место происшествия приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Читатели 116.RU рассказывают, что в ЖК «21 Век» отменяют все занятия для детей. Также там отменены все детские утренники.
Аэропорт Казани закрыли
Введены временные ограничения на работу казанского аэропорта.
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — сообщает Росавиация.
— От Танкового кольца до центра города в оба направления по требованию ГАИ временно закрывается движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 12, — сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Школьников Советского района эвакуировали. Они спустились в подвалы.
Жителям прислали список домов с укрытием около ЖК «Лазурные небеса».
Местные жители предполагают, что в дом на Клары Цеткин дрон попал случайно — он мог лететь на пороховой завод, который находится рядом.
Видео атаки на ЖК «Манхэттен»
Очевидцы засняли предположительный момент атаки БПЛА на ЖК «Манхэттен».
Обстановка возле ЖК «Лазурные небеса». Вокруг здания стоят сотрудники ГАИ, подъехать сюда невозможно.