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Происшествия Налет беспилотников в Казани онлайн-трансляция В домах выбиты стекла, людей селят в гостиницы, введен режим ЧС — онлайн-хроника прилета дронов в Казань

В домах выбиты стекла, людей селят в гостиницы, введен режим ЧС — онлайн-хроника прилета дронов в Казань

В онлайн-хронике собираем всё, что происходит после атаки БПЛА

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3 комментария

Утром Татарстан снова атаковали беспилотники. В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтоженном дроне — это произошло в 07:50. Наши корреспонденты на местах событий. В этой трансляции — всё, что известно на текущий момент.

Мария Захарова

Судя по кадрам, которые присылают читатели 116.RU, беспилотник врезался в верхние этажи высотки на Камалеева. В районе ЖК «21 Век» очевидцы делятся видео пожара из «Лазурных небес».

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Мария Захарова

Читатели прислали видео последствий атаки БПЛА.

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Мария Захарова

Уже три дома повреждены во время атаки БПЛА на Казань. Сейчас проходит эвакуация жителей ЖК «Лазурные небеса», их обеспечат едой и теплом, сообщает мэрия.

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Мария Захарова

В результате атаки беспилотников в Казани возгорание произошло в домах в трех районах: Советском, Кировском и Приволжском, уточнила мэрия.

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Маша Вишенина

В Казани ведется оповещение. Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься в подвалы.

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Глава Татарстана на месте ЧП

На место происшествия приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

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Читатели 116.RU рассказывают, что в ЖК «21 Век» отменяют все занятия для детей. Также там отменены все детские утренники.

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Маша Вишенина

Аэропорт Казани закрыли

Введены временные ограничения на работу казанского аэропорта.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — сообщает Росавиация.

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— От Танкового кольца до центра города в оба направления по требованию ГАИ временно закрывается движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 12, — сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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Школьников Советского района эвакуировали. Они спустились в подвалы.

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Жителям прислали список домов с укрытием около ЖК «Лазурные небеса».

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Местные жители предполагают, что в дом на Клары Цеткин дрон попал случайно — он мог лететь на пороховой завод, который находится рядом.

Источник:
Источник:
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Маша Вишенина

Видео атаки на ЖК «Манхэттен»

Очевидцы засняли предположительный момент атаки БПЛА на ЖК «Манхэттен».

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Маша Вишенина

Обстановка возле ЖК «Лазурные небеса». Вокруг здания стоят сотрудники ГАИ, подъехать сюда невозможно.

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Комментарии
3
Гость
21 декабря, 12:32
Многим кажется, что их не коснется, типо далеко.
Гость
21 декабря, 13:18
Застой закончился, началась ДВИЖУХА. В В Путин.
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