От 300 рублей до 20 тысяч: где купить елку на Новый год в Ярославле. Обзор

Рассказываем, сколько стоят елки в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20 декабря в Ярославле начали работу елочные базары. Кроме того, в магазинах выставили на прилавки десятки вариантов литых и ПВХ-вариантов.

Публикуем большой обзор цен на живые и искусственные деревья. Этот текст будет полезен тем, кто еще не успел прикупить елку. Напоминаем, до Нового года остались считаные дни!

Сколько стоят искусственные елки

В гипермаркете «Лента» выставлены зеленые и белые, высокие и миниатюрные варианты. Самой дорогой оказалась ель высотой 210 сантиметров, ее стоимость оценивается в 17 тысяч рублей (без скидки 28 тысяч рублей). Дешевле — от 80 сантиметров до 120 сантиметров, по стоимости от 1500 до 2000 рублей.

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В другом крупном сетевом магазине, «Ашане», вариантов больше. Правда, и цены тут выше. Елка высотой 220 сантиметров стоит 20 тысяч рублей. 210-сантиметровая заснеженная елка будет стоить 17 тысяч рублей, а 180-сантиметровая — 12 тысяч рублей.

В строительном магазине «Лемана Про» выбор елей больше, чем в гипермаркетах: от миниатюрных деревьев высотой 60 сантиметров до 4-метровых гигантов. Цены растут с каждым метром в высоту.

Например, крошечные варианты обойдутся от 390 рублей до 2490 рублей. Ели высотой в 180 сантиметров будут стоить от 1990 рублей до 13 990 рублей. Самой высокой и дорогой оказалась ель высотой 4,5 метра и стоимостью 69 тысяч рублей.

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С 20 декабря в Ярославле открылись елочные базары, где продают живые деревья и лапник. Всего по городу будут работать 14 торговых площадок.

Где купить живую ель в Ярославле:

площадь Труда;

улица Угличская, в районе дома № 24;

Ленинградский проспект, в районе домов № 70 и 50;

улица Труфанова, в районе дома № 19;

проспект Дзержинского, 10;

проспект Машиностроителей, в районе домов № 9, 11 и 30;

Московский проспект, в районе дома № 90;

улица Ньютона, 65;

проспект Фрунзе, в районе дома № 46;

остановка «Улица Академика Колмогорова»;

улица Гоголя, в районе дома № 2.

Сколько стоит живая ель

Мы побывали на базаре, размещенном на площади Труда. Стоимость дерева зависит от высоты. Один метр стоит 700 рублей. Самые высокие деревья достигают пяти метров, за такую ель придется отдать примерно 3,5 тысячи рублей. Так же продаются ветви ели и пихты по 300 и 500 рублей соответственно.

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