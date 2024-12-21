«Способ заглянуть в прошлое»: назван топ необычных усадеб Ярославской области

Аналитики рассказали, какие усадьбы посмотреть в Ярославской области за один день Источник: Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» / Vk.com, Переславский музей-заповедник / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











Аналитики назвали топ-5 ярославских усадеб, которые стоит посмотреть туристам. Список локаций, где можно познакомиться с бытом и нравами дореволюционной России, представили в пресс-службе «Яндекс. Путешествия».

— Поездка в старинное поместье — один из лучших способов заглянуть в прошлое родного края и прикоснуться к его истории, — сообщили 76.RU специалисты сервиса.

В подборку попали творческие резиденции, губернаторские дома и дворянские гнезда. А вы бывали в этих местах?

Губернаторский дом

Как добраться: Губернаторский дом находится в центре Ярославля — на Волжской набережной, 23.

Губернаторский дом — вид из сада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В число обязательных к посещению мест попал Губернаторский дом на Волжской набережной, 23, где сейчас размещается Ярославский художественный музей.

— Император Александр I распорядился построить Губернаторский дом в начале XIX века. Здесь останавливались правители Российского государства, жили и работали 17 губернаторов Ярославля. Усадьба долгое время была официальной резиденцией градоначальников, — рассказали в «Яндекс. Путешествиях».

В Губернаторском доме воссозданы интерьеры XIX века, также сохранен исторический ландшафт в саду за зданием. В зеленой зоне — небольшой розарий, пышные кусты гортензий и вековые липы, также между дорожек стоят скульптуры.

Усадьба Некрасова

Как добраться: музей находится в 15 километрах от Ярославля. Добраться до него можно от автовокзала на автобусах № 105 и 110. Выходить на остановке «Карабиха». Далее — пройтись по улице Школьная до указателя входа в музей-заповедник.

Музей-усадьба находится в Ярославском районе Источник: Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» / Vk.com











В ярославской округе тоже сохранились интересные комплексы. К примеру, окунуться в быт дворян можно в Карабихе Ярославского района, где сохранилась усадьба, построенная в середине XVIII века.

— Сначала ей владели князья Голицыны, затем барский дом приобрел поэт и издатель Николай Некрасов. Здесь он провел десять летних сезонов и написал большую часть знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (12+). На территории усадьбы расположен мемориальный музей поэта, где можно познакомиться с его жизнью и творчеством, — в экспозиции представлены личные вещи Николая Некрасова, фотографии, книги, рукописи и предметы русского дворянского быта, — рассказали специалисты.

Вокруг дома разбиты два парка — Верхний французский регулярный и Нижний английский пейзажный с системой прудов и каскадом.

В январские каникулы в музее проводят усадебный прием Источник: Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» / Vk.com

— Одна из местных достопримечательностей — краснокнижная липа, посаженная в 1780 году губернатором Ярославской губернии Михаилом Голицыным. Музей-заповедник проводит много экскурсий для детей — например, школьникам рассказывают, как учились читать и писать их сверстники 100 лет назад, — добавили в пресс-службе.

В экспозиции представлены подлинные предметы домашней обстановки и обихода дворян, сохранены интерьеры.

Усадьба, где бывал Петр I

Как добраться: от автовокзала Ярославля до Переславля-Залесского ходят рейсовые автобусы. Время в пути — чуть больше двух часов. Цена билета на автобус — от 520 рублей. Усадьба находится в селе Веськово.

В музее сохранился ботик Петра I и вещи тех времен Источник: Переславский музей-заповедник / Vk.com











Еще один классический претендент в списке — музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово под Переславлем-Залесским. Как напоминают исследователи, он был открыт 1 августа 1803 года. Это старейший провинциальный музей в России.

Это место известно из-за корабля Петра I, здесь выставлен единственный корабль потешной флотилии императора — бот «Фортуна».

— Посетив Плещеево озеро, молодой император загорелся идеей заложить на берегу реки Трубеж, впадающей в озеро, судоверфь. Зимой 1689 года голландские корабелы приступили к строительству фрегатов и яхт, а на холме Гремяч за монастырским селом Веськово был возведен «потешный двор» с царским дворцом и церковью, — рассказали эксперты.

Теперь на этом месте стоит музей-усадьба, где сохранился тот самый бот. Рядом находится «Белый дворец», экспозиция которого рассказывает об истории усадьбы. В собрании хранятся детали дворцовых построек, в том числе слюдяные оконницы, двери с остатками суконной обивки, кованые оконные и дверные петли-жиковины, корабельные резные украшения и такелаж судов петровской Потешной флотилии.

Особняки в деревне

Как добраться: от станции КДП «Заволжье» (Ярославль, проспект Авиаторов, дом 149) до Вятского ходят автобусы № 123 и 130в. Стоимость билетов на автобус — от 120 рублей.

Аналитик предлагает изучать жизнь в селе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По версии сервиса, туристов также могут заинтересовать отреставрированные домики в Вятском Некрасовского района, которые скрывают в себе исторические интерьеры и антикварную утварь.

— Село Вятское — одно из самых красивых в России. Туристы приезжают сюда, чтобы погулять среди бережно восстановленных купеческих особняков, торговых лавок и трактиров. Также в Вятском есть интересные музеи, в том числе экспозиции кухонной машинерии, венской мебели, старинной музыкальной техники, русской предприимчивости, истории печатного дела и вятского «торгующего крестьянина», — обратили внимание исследователи.

Родовое гнездо виноторговцев

Как добраться: усадьба Матвеевских находится в Ярославле на площади Челюскинцев, 16а.

На данный момент фасад усадьбы реставрируется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Работы начались в 2023 году Источник: «Яндекс. Панорамы»

В числе нетипичных локаций — усадьба Матвеевских, которая расположена в самом центре Ярославля.

— Родовое гнездо виноторговцев Матвеевских — образцовая городская усадьба XIX века и первое здание в городе, построенное по всем канонам классицизма. В конце XVIII века в стране не было деревни, города или села, где бы ни подавали на стол хереса и мадеры ее хозяев — купцов Матвеевских, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас здание переделано под дом с несколькими квартирами. В связи с этим попасть в дом не получится, однако можно будет изучить фасад с улицы. Правда, в последние годы объект из зоны ЮНЕСКО находится на реставрации.

— В начале XIX века в этом двухэтажном доме с мезонином и двумя флигелями работало Ярославское Демидовское высших наук училище — первое высшее учебное заведение в городе, а в начале XX века находилась экспозиция музея Естественно-исторического общества, — добавили аналитики сервиса.