НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

ю-в.

 753мм 80%
Подробнее
8 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Увеличат пенсии
Поднимут плату за вывоз мусора
Какие улицы перекроют в Новый год
Отзывы на икру
Пожар в жилом доме
Выявили онкологию после падения
Афиша новогодних гуляний
Выпала дверь в автобусе. Фото
Что дарить на Новый год
Культура «Способ заглянуть в прошлое»: назван топ необычных усадеб Ярославской области

«Способ заглянуть в прошлое»: назван топ необычных усадеб Ярославской области

Что посмотреть в регионе за один день

4 727
21 комментарий

Аналитики рассказали, какие усадьбы посмотреть в Ярославской области за один день

Источник:

Аналитики назвали топ-5 ярославских усадеб, которые стоит посмотреть туристам. Список локаций, где можно познакомиться с бытом и нравами дореволюционной России, представили в пресс-службе «Яндекс. Путешествия».

— Поездка в старинное поместье — один из лучших способов заглянуть в прошлое родного края и прикоснуться к его истории, — сообщили 76.RU специалисты сервиса.

В подборку попали творческие резиденции, губернаторские дома и дворянские гнезда. А вы бывали в этих местах?

Губернаторский дом

Как добраться: Губернаторский дом находится в центре Ярославля — на Волжской набережной, 23.

Губернаторский дом — вид из сада

Источник:

В число обязательных к посещению мест попал Губернаторский дом на Волжской набережной, 23, где сейчас размещается Ярославский художественный музей.

— Император Александр I распорядился построить Губернаторский дом в начале XIX века. Здесь останавливались правители Российского государства, жили и работали 17 губернаторов Ярославля. Усадьба долгое время была официальной резиденцией градоначальников, — рассказали в «Яндекс. Путешествиях».

В Губернаторском доме воссозданы интерьеры XIX века, также сохранен исторический ландшафт в саду за зданием. В зеленой зоне — небольшой розарий, пышные кусты гортензий и вековые липы, также между дорожек стоят скульптуры.

Усадьба Некрасова

Как добраться: музей находится в 15 километрах от Ярославля. Добраться до него можно от автовокзала на автобусах № 105 и  110. Выходить на остановке «Карабиха». Далее — пройтись по улице Школьная до указателя входа в музей-заповедник.

Музей-усадьба находится в Ярославском районе

Источник:

В ярославской округе тоже сохранились интересные комплексы. К примеру, окунуться в быт дворян можно в Карабихе Ярославского района, где сохранилась усадьба, построенная в середине XVIII века.

— Сначала ей владели князья Голицыны, затем барский дом приобрел поэт и издатель Николай Некрасов. Здесь он провел десять летних сезонов и написал большую часть знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (12+). На территории усадьбы расположен мемориальный музей поэта, где можно познакомиться с его жизнью и творчеством, — в экспозиции представлены личные вещи Николая Некрасова, фотографии, книги, рукописи и предметы русского дворянского быта, — рассказали специалисты.

Вокруг дома разбиты два парка — Верхний французский регулярный и Нижний английский пейзажный с системой прудов и каскадом.

В январские каникулы в музее проводят усадебный прием

Источник:

— Одна из местных достопримечательностей — краснокнижная липа, посаженная в 1780 году губернатором Ярославской губернии Михаилом Голицыным. Музей-заповедник проводит много экскурсий для детей — например, школьникам рассказывают, как учились читать и писать их сверстники 100 лет назад, — добавили в пресс-службе.

В экспозиции представлены подлинные предметы домашней обстановки и обихода дворян, сохранены интерьеры.

Усадьба, где бывал Петр I

Как добраться: от автовокзала Ярославля до Переславля-Залесского ходят рейсовые автобусы. Время в пути — чуть больше двух часов. Цена билета на автобус — от 520 рублей. Усадьба находится в селе Веськово.

В музее сохранился ботик Петра I и вещи тех времен

Источник:

Еще один классический претендент в списке — музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово под Переславлем-Залесским. Как напоминают исследователи, он был открыт 1 августа 1803 года. Это старейший провинциальный музей в России.

Это место известно из-за корабля Петра I, здесь выставлен единственный корабль потешной флотилии императора — бот «Фортуна».

— Посетив Плещеево озеро, молодой император загорелся идеей заложить на берегу реки Трубеж, впадающей в озеро, судоверфь. Зимой 1689 года голландские корабелы приступили к строительству фрегатов и яхт, а на холме Гремяч за монастырским селом Веськово был возведен «потешный двор» с царским дворцом и церковью, — рассказали эксперты.

Теперь на этом месте стоит музей-усадьба, где сохранился тот самый бот. Рядом находится «Белый дворец», экспозиция которого рассказывает об истории усадьбы. В собрании хранятся детали дворцовых построек, в том числе слюдяные оконницы, двери с остатками суконной обивки, кованые оконные и дверные петли-жиковины, корабельные резные украшения и такелаж судов петровской Потешной флотилии.

Особняки в деревне

Как добраться: от станции КДП «Заволжье» (Ярославль, проспект Авиаторов, дом 149) до Вятского ходят автобусы № 123 и 130в. Стоимость билетов на автобус — от 120 рублей.

Аналитик предлагает изучать жизнь в селе

Источник:

По версии сервиса, туристов также могут заинтересовать отреставрированные домики в Вятском Некрасовского района, которые скрывают в себе исторические интерьеры и антикварную утварь.

— Село Вятское — одно из самых красивых в России. Туристы приезжают сюда, чтобы погулять среди бережно восстановленных купеческих особняков, торговых лавок и трактиров. Также в Вятском есть интересные музеи, в том числе экспозиции кухонной машинерии, венской мебели, старинной музыкальной техники, русской предприимчивости, истории печатного дела и вятского «торгующего крестьянина», — обратили внимание исследователи.

Родовое гнездо виноторговцев

Как добраться: усадьба Матвеевских находится в Ярославле на площади Челюскинцев, 16а.

На данный момент фасад усадьбы реставрируется

Источник:

Работы начались в 2023 году

Источник:

В числе нетипичных локаций — усадьба Матвеевских, которая расположена в самом центре Ярославля.

— Родовое гнездо виноторговцев Матвеевских — образцовая городская усадьба XIX века и первое здание в городе, построенное по всем канонам классицизма. В конце XVIII века в стране не было деревни, города или села, где бы ни подавали на стол хереса и мадеры ее хозяев — купцов Матвеевских, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас здание переделано под дом с несколькими квартирами. В связи с этим попасть в дом не получится, однако можно будет изучить фасад с улицы. Правда, в последние годы объект из зоны ЮНЕСКО находится на реставрации.

— В начале XIX века в этом двухэтажном доме с мезонином и двумя флигелями работало Ярославское Демидовское высших наук училище — первое высшее учебное заведение в городе, а в начале XX века находилась экспозиция музея Естественно-исторического общества, — добавили аналитики сервиса.

Ранее мы также публиковали большую подборку, что посмотреть в Ярославской области за один день на машине с детьми.

ПО ТЕМЕ
Экскурсия Ярославль Усадьбы Музей Переславль Карабиха Вятское Достопримечательности
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
21 декабря, 13:05
Странно, что ни слова не написали про Переславский дендрарий, - очень интересное место. Конечно, смотреть его надо летом. Там множество хвойных растений разных видов, они создают необыкновенный хвойный запах, отличающийся от обычной сосны или елки.
Гость
21 декабря, 08:57
Жалкое подобие Питерских и Московских усадеб,а в Вятском продают крутые соленые огурцы в магазинчике,только если за ними туда заглянуть.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление