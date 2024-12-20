Одна компания пила эти коктейли на Новый год, и никто не уснул в салате: 5 рецептов от барменов

Бармен Сергей Хемлих рекомендует не налегать в новогоднюю ночь на игристое и отдать предпочтение сухим вермутам. Его отдельный фаворит — «Бьянко тоник» с кусочком лайма в качестве украшения.

Для освежающего коктейля вам потребуется:

60 мл белого вермута;

60 мл тоника;

кусочек лайма для украшения;

3–4 кубика льда.

В высокий бокал положите лед, налейте белый вермут и добавьте к нему тоник. В готовый напиток опустите кусочек лайма, который добавит кислинки и станет ярким украшением.

— В этом коктейле только два ингредиента, так что он отлично подходит для приготовления дома. Тоник можно заменить на обычную газированную водичку. А за счет низкой спиртуозности его можно пить в умеренном количестве, — объясняет Сергей.