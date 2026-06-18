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Политика Война на Ближнем Востоке США и Иран подписали меморандум. На каких условиях держится мир

США и Иран подписали меморандум. На каких условиях держится мир

Приводим главные договоренности двух стран

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Конфликт длился больше трёх месяцев | Источник: Majid Asgaripour / ReutersКонфликт длился больше трёх месяцев | Источник: Majid Asgaripour / Reuters

Конфликт длился больше трёх месяцев

Источник:

Majid Asgaripour / Reuters

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение войны и открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Дипломат отметил, что подписание документа прошло в электронном виде дистанционно. Поэтому ранее запланированная церемония в Женеве больше не требуется. Меморандум подписали президенты США и Ирана — Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан.

«Когда текст подписывается высшими должностными лицами обеих стран, его нарушение, естественно, повлечет за собой более серьезные последствия. Учитывая наш прошлый опыт, мы предпочли, чтобы это произошло именно так», — уточнил Багаи.

Согласно содержанию документа, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, не вмешиваться во внутренние дела. Всего меморандум включает в себя 14 пунктов, согласно которым:

  • США обязуются снять с Ирана все санкции в течении срока, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;

  • Тегеран не будет производить или приобретать ядерное оружие. Вопрос иранских ядерных материалов стороны будут решать под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);

  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;

  • Сразу после подписания Вашингтон начнет снятие военно-морской блокады Ирана, процесс должен завершиться за 30 дней;

  • Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.

Полный текст меморандума, обнародованного США, приводят наши коллеги из «Фонтанки.ру». После подписания документа начинается 60-дневный период для переговоров об окончательных условиях сделки.

О заключении мирного соглашения представители Ирана и США объявили 15 июня. Война на Ближнем Востоке началась в конце февраля. В апреле стороны объявили перемирие и завершили основные военные действия, однако долго не могли договориться об условиях сделки.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Война на Ближнем Востоке Иран США Сделка Меморандум
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Комментарии
2
Гость
19 минут
новый мир теперь любая власть может с народом делать что угодно - никаких проблем и санкций?
Гость
16 минут
Старцы начинают и "выигрывают"?
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Гость
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