Политика Трамп отправит своего спецпосланника в Москву и Киев — чего ждать от визита

Сейчас страны определяют даты для встречи

Стив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ | Источник: AP / Evan Vucci

Стив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует приехать в Россию и Киев в ближайшее время. Его визит в Москву анонсировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«В ближайшее время», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

На прошлой неделе о возможности визита Уиткоффа в Москву также говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что для этого странам нужно определить дату. На этой встрече Россия и США продолжат диалог сторон.

Последний раз российская и американская делегации встречались в марте во Флориде. Тогда группу российских переговорщиков возглавлял Кирилл Дмитриев, а подробности этой встречи не разглашались.

Также представители администрации президента США могут посетить Киев на рубеже весны и лета. Об этом 8 мая заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас стороны согласовывают график визитов и обсуждают вопросы безопасности и гуманитарного взаимодействия.

В начале мая главный переговорщик от Украины Рустем Умеров встретился в Майами с Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта с Россией. Тогда Украина обсудила с США возможные переговоры на высшем уровне и завершение украинского конфликта.

Алена Смагина
Комментарии
1
Гость
6 минут
США как то потеряли весомость в решении конфликта.
