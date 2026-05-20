Политика Литва призвала НАТО напасть на Калининград: что на это ответили в Кремле, Совфеде и Госдуме

Собрали все, что известно о ситуации

102
НАТО даже постоянно проводит учения в Литве, моделируя наступление на Прибалтику

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининградскую область, несмотря на сделанное ранее предупреждение президентом России Владимиром Путиным. В России уже ответили на эти агрессивные высказывания.

Что случилось

На днях глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом к НАТО напасть на Россию, а именно на Калининградскую область. Его заявление прозвучало во время интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — уверял литовский министр.

Он заявляет, что у военного блока имеются все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

Что ответили на угрозы в России

Заявления Будриса уже прокомментировали в Кремле. Этот призыв там назвали безумием и считают, что к этому вряд ли можно относиться серьезно.

«Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. Политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Отреагировали на заявления главы МИД Литвы и в Совфеде. По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, высказываться так может лишь сумасшедший. Он считает, что Будрис не осознает, какие последствия за это могут быть.

«Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации — великой державы — может только сумасшедший», — сказал парламентарий в беседе с газетой «Взгляд».

Также он удивился, что такие люди занимают высокие министерские посты.

«У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», — добавил спикер.

Он рекомендовал европейским чиновникам бережно относиться к своим высказываниям, «потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов».

«Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», — отметил сенатор.

С тем, что Будрису стоит обратиться к специалисту, согласны и в Госдуме. По мнению, депутата Андрея Колесника, слова литовского политика говорят о паранойе и истерике западных политиков.

«Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией… Подлечить ее [Литву] ракетами», — сказал депутат.

Реакция Калининграда

Губернатор Калининградской области отметил сезонность таких высказываний со стороны Литвы. В основном они угрожают осенью и весной, отметил Алексей Беспрозванных в интервью ИС «Вести». В регионе на такие угрозы реагируют абсолютно спокойно.

«Реагируем абсолютно спокойно по одной простой причине, что такие сообщения у нас периодически возникают. Уже второй год, как я вижу, такая активность идет в этом направлении. Единственное, конечно, заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью. Начинаем всерьез переживать за здоровье наших соседей», — подытожил Беспрозванных.

Алена Смагина
2
Гость
16 минут
И чо?
Гость
12 минут
А к чему призывают на российских федеральных каналах?
