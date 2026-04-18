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Политика «Попросило государство»? Приложения OZON и Wildberries начали отслеживать трафик VPN

«Попросило государство»? Приложения OZON и Wildberries начали отслеживать трафик VPN

Пользователи жалуются на постоянные ошибки

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Приложения маркетплейсов начали вести себя иначе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПриложения маркетплейсов начали вести себя иначе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Приложения маркетплейсов начали вести себя иначе

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Приложения OZON и Wildberries начали отслеживать VPN-трафик своих пользователей.

По их сообщениям, приложения и раньше могли тормозить при включенном VPN. Теперь приложение OZON просит «отключить VPN, если он используется», иначе что-то сделать просто невозможно. Wildberries пишет: «У вас включен VPN? Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно».

Как пишут пользователи, при отключении VPN ошибки и уведомления исчезают. По мнению экспертов, опрошенных MSK1.RU, всё это прямо указывает на то, что приложения следят за трафиком пользователей.

Это началось вскоре после сообщений о том, что Минцифры потребовало от платформ блокировать пользователей с VPN. Мы спросили у экспертов, чего стоит ожидать дальше.

Скриншот из приложения OZON | Источник: читатель MSK1.RUСкриншот из приложения OZON | Источник: читатель MSK1.RU

Скриншот из приложения OZON

Источник:

читатель MSK1.RU

Уведомление от Wildberries | Источник: читатель MSK1.RUУведомление от Wildberries | Источник: читатель MSK1.RU

Уведомление от Wildberries

Источник:

читатель MSK1.RU

Почему началась слежка?

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что его ведомству поставлена задача по снижению использования VPN в России. Опрошенные нами эксперты также вспоминают про нее.

«Была информация, что по этому вопросу был выход со стороны регулятора к наиболее популярным приложениям. Чтобы таким образом создать дополнительные сложности для использования VPN. И можно предполагать, что компании согласились на это предложения», — резюмировал Константин Анкилов, гендиректор «ТМТ Консалтинг», эксперт в области IT и телекоммуникаций.

С ним солидарен Денис Кусков, гендиректор информационного агентства TelecomDaily.

«Они согласились, потому что их об этом попросило государство. Есть приложения, которые этого не выбирают. Все-таки некоторые компании зависимы от государства. Поставлено число, 15-е, когда все крупные компании должны начать это делать [начать отслеживать VPN]. И я думаю, что все они согласятся», — предположил Кусков.

Дата, о которой он упоминает, — это 15 апреля. Именно с этого числа Минцифры призвало крупные компании помочь с блокировкой VPN. Помимо прочего, представители бизнеса должны сообщать о новых VPN в Роскомнадзор для включения их в черный список.

Как это делают?

Как объяснил Константин Анкилов, есть целый комплекс признаков, которые помогают выявить включенный VPN.

«Ни один из них не стопроцентный, но они очень явно могут на это указывать. Например, у пользователя география нехарактерная. И есть еще набор, ряд вещей, по которым чаще всего это понятно», — объяснил он.

Кусков подчеркнул, что с технической точки зрения «проблем с этим нет».

«Можно отслеживать IP-адрес — иностранный либо российский», — объяснил он.

Оба маркетплейса пока официально не комментировали эту тему.

На вопрос о том, что дальше ждет пользователей Рунета, эксперты затрудняются ответить.

«У меня нет идей на этот счет», — честно признался Анкилов.

Роскомнадзор тем временем разрешил некоторые VPN, но выставил к ним требования. Мы рассказывали, кто попал в этот «белый список».

ПО ТЕМЕ
Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Wildberries Озон Приложение VPN Трафик Блокировка каналов
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Комментарии
8
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18 апреля, 12:54
Они и принадлежат братскому Олигархату
JayroslavMudryi

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18 апреля, 12:15
усложнили очередной раз жизнь простых россиян ради деятелей сверху
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