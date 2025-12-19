«Любопытно, что происходит вокруг». Путин рассказал, как ездит по Москве без кортежа

Путин рассказал, что нередко ездит по улицам Москвы без кортежа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Один из вопросов, которые в ходе прямой линии задали Владимиру Путину, прозвучал от ребенка. Мальчик спросил президента, как он узнает, что действительно нужно людям.

Владимир Путин снова рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и наблюдает за людьми.

«Я не совсем так сказал, что я езжу сам по Москве за рулем инкогнито. Такое тоже бывает, но редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и т. д. Скорее чаще вот так. Это небесполезные поездки, — рассказал президент. — Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад. Но и в разные районы Москвы».

По словам Путина, ему интересно посмотреть, что происходит вокруг. И именно такие поездки помогают понять, что нужно россиянам и как они живут.

«Что касается получения достоверной информации о происходящих событиях, самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода», — добавил Владимир Путин.