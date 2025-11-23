Все снова недовольны. Что не так с мирным планом Трампа: мнения России, Украины и других стран

Восторг и оптимизм после публикации мирного плана Трампа по Украине прошел. Теперь политики высказывают критику в сторону проекта. В этом материале разбираемся, что не устраивает стороны в предложенном плане.
Мнение России
О том, какие условия могут оказаться для Москвы абсолютно неприемлемыми, высказался первый зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Главной трудностью депутат назвал возможную передачу Киеву американских крылатых ракет «Томагавк». Отметим, что Владимир Зеленский уже неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой о поставках этого оружия.
Свою позицию Чепа обосновал исторической параллелью.
«Мы с вами прекрасно помним распад Варшавского договора, как мы уводили ракеты из Восточной и Западной Европы, а НАТО приближалась на восток, тем самым создавая угрозу для нашей страны», — заявил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, любые подобные шаги заставляют Москву искать асимметричный ответ.
«Любые такие действия требуют противодействия. Вот с противодействиями крайне опасно и ведет к возможным конфликтам, о которых еще в семнадцатом году в Мюнхене говорил Владимир Путин», — подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин высказался о возможностях мирного урегулирования, обозначив американские предложения как потенциальную основу для будущего соглашения. Впрочем, как отметил глава государства, Москва с этим документом предметно не знакомилась — официального обсуждения не было. Об этом Путин заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 21 ноября.
По мнению российского лидера, администрации США пока не удается добиться от Киева согласия подписать такое соглашение.
«Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — предположил Путин.
Он также допустил, что такая позиция украинской стороны может быть связана с отсутствием объективной информации о реальной ситуации в зоне конфликта или неспособностью эту информацию трезво оценить.
«Судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — резюмировал президент.
Мнение Украины и реакция США
Владимир Зеленский выразил свою позицию по поводу мирного плана в видеообращении к нации. Запись была опубликована в его Telegram-канале.
Зеленский прямо заявил, что Киеву предстоит сделать тяжелый выбор. По его словам, Украина может пойти на компромисс и потерять достоинство, приняв предложенный план, либо отказаться от него и лишиться поддержки ключевого партнера.
«Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима», — так охарактеризовал ситуацию Зеленский.
Президент предупредил, что страну ждет напряженная неделя, наполненная постоянным давлением. Однако он пообещал не сдаваться и активно предлагать альтернативы американским инициативам. Он заявил, что будет бороться за каждый пункт.
Зеленский анонсировал «конструктивный поиск» с Вашингтоном: «Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы». По его словам, диалог с главным партнером — Соединенными Штатами — продолжится.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, дал понять, что у украинского руководства не так уж много вариантов на переговорах. Комментируя реакцию Владимира Зеленского на американские мирные инициативы, лидер США был прямолинеен.
«Он может продолжать сражаться», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Его слова, прозвучавшие во время трансляции Associated Press, не оставляют сомнений в позиции Вашингтона. Трамп напомнил, что еще во время встречи в Овальном кабинете четко дал понять украинской стороне: «У вас нет козырей».
«Вы хотите сказать, что Зеленскому это (мирный план. — Прим. ред.) не нравится? Ему придется это принять… В какой-то момент ему придется с чем-то смириться», — заявил президент США, подчеркнув неизбежность сложных компромиссов для Киева.
Мнение Европы
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже выступила с принципиальным заявлением. В своем послании, опубликованном на официальном сайте ЕК, она подчеркивает: границы Украины не должны перекраиваться. Также политик заявила, что как суверенное государство, Украина имеет полное право самостоятельно решать, как распоряжаться собственной армией, без каких-либо ограничений извне.
Кроме этого, в документе предполагается закрепление «центральной роли ЕС как в обеспечении безопасности на Украине, так и в ее восстановлении». Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель будет и впредь тесно сотрудничать с украинскими властями, странами-союзницами и США, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и вернуть стабильность в регион.
Напомним, что до этого слова в сторону мирного плана Трампа звучали очень и очень оптимистично. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что переговоры США с Россией и Украиной идут в конструктивном ключе, а предложенный план урегулирования назвала «хорошим». А временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис заявила, что «настал переломный момент в сторону мира».