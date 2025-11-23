Все снова недовольны. Что не так с мирным планом Трампа: мнения России, Украины и других стран

Восторг и оптимизм после публикации мирного плана Трампа по Украине прошел. Теперь политики высказывают критику в сторону проекта. В этом материале разбираемся, что не устраивает стороны в предложенном плане.

Мнение России

О том, какие условия могут оказаться для Москвы абсолютно неприемлемыми, высказался первый зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Главной трудностью депутат назвал возможную передачу Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» . Отметим, что Владимир Зеленский уже неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой о поставках этого оружия.

Свою позицию Чепа обосновал исторической параллелью.

«Мы с вами прекрасно помним распад Варшавского договора, как мы уводили ракеты из Восточной и Западной Европы, а НАТО приближалась на восток, тем самым создавая угрозу для нашей страны», — заявил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, любые подобные шаги заставляют Москву искать асимметричный ответ.

«Любые такие действия требуют противодействия. Вот с противодействиями крайне опасно и ведет к возможным конфликтам, о которых еще в семнадцатом году в Мюнхене говорил Владимир Путин», — подчеркнул депутат.

Президент России Владимир Путин высказался о возможностях мирного урегулирования, обозначив американские предложения как потенциальную основу для будущего соглашения . Впрочем, как отметил глава государства, Москва с этим документом предметно не знакомилась — официального обсуждения не было. Об этом Путин заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 21 ноября.

По мнению российского лидера, администрации США пока не удается добиться от Киева согласия подписать такое соглашение .

«Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — предположил Путин.

Он также допустил, что такая позиция украинской стороны может быть связана с отсутствием объективной информации о реальной ситуации в зоне конфликта или неспособностью эту информацию трезво оценить.

«Судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — резюмировал президент.

Мнение Украины и реакция США

Владимир Зеленский выразил свою позицию по поводу мирного плана в видеообращении к нации. Запись была опубликована в его Telegram-канале.

Зеленский прямо заявил, что Киеву предстоит сделать тяжелый выбор . По его словам, Украина может пойти на компромисс и потерять достоинство, приняв предложенный план, либо отказаться от него и лишиться поддержки ключевого партнера.

«Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима», — так охарактеризовал ситуацию Зеленский.

Президент предупредил, что страну ждет напряженная неделя, наполненная постоянным давлением. Однако он пообещал не сдаваться и активно предлагать альтернативы американским инициативам. Он заявил, что будет бороться за каждый пункт.

Зеленский анонсировал «конструктивный поиск» с Вашингтоном: «Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы». По его словам, диалог с главным партнером — Соединенными Штатами — продолжится.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, дал понять, что у украинского руководства не так уж много вариантов на переговорах . Комментируя реакцию Владимира Зеленского на американские мирные инициативы, лидер США был прямолинеен.

«Он может продолжать сражаться», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Его слова, прозвучавшие во время трансляции Associated Press, не оставляют сомнений в позиции Вашингтона. Трамп напомнил, что еще во время встречи в Овальном кабинете четко дал понять украинской стороне: «У вас нет козырей».

«Вы хотите сказать, что Зеленскому это (мирный план. — Прим. ред.) не нравится? Ему придется это принять… В какой-то момент ему придется с чем-то смириться», — заявил президент США, подчеркнув неизбежность сложных компромиссов для Киева.

Мнение Европы

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже выступила с принципиальным заявлением. В своем послании, опубликованном на официальном сайте ЕК, она подчеркивает: границы Украины не должны перекраиваться. Также политик заявила, что как суверенное государство, Украина имеет полное право самостоятельно решать, как распоряжаться собственной армией, без каких-либо ограничений извне .

Кроме этого, в документе предполагается закрепление «центральной роли ЕС как в обеспечении безопасности на Украине, так и в ее восстановлении». Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель будет и впредь тесно сотрудничать с украинскими властями, странами-союзницами и США, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и вернуть стабильность в регион.

Напомним, что до этого слова в сторону мирного плана Трампа звучали очень и очень оптимистично. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что переговоры США с Россией и Украиной идут в конструктивном ключе, а предложенный план урегулирования назвала «хорошим». А временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис заявила, что «настал переломный момент в сторону мира».