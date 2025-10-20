«Есть все предпосылки для возврата иностранного бизнеса». Спросили у экспертов, точно ли западные компании вернутся

Многие уверены, что западный бизнес снова вернется, в том числе немецкий Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Несмотря на жесткую критику и введенные международные санкции, около 1400 немецких компаний продолжают вести бизнес в России. Правда, им приходится использовать различные стратегии, чтобы сохранить присутствие на российском рынке. Об этом сообщают немецкие издания со ссылкой на данные делегации немецкой экономики в России.

Большинство немецких компаний сохраняет свое присутствие в России через дочерние предприятия и владение контрольными пакетами акций. Это позволяет им напрямую участвовать в российской экономике, генерировать прибыль и обеспечивать занятость местного населения. Однако такая стратегия подвергается критике со стороны тех, кто считает, что любое сотрудничество с Россией в данный момент косвенно поддерживает российскую экономику и, следовательно, действия правительства.

Многие из компаний, остающихся в России, приводят в качестве аргумента так называемую «социальную ответственность» перед своими сотрудниками и местными партнерами. Среди них, к примеру, производитель сыра Hochland, корпорация Beiersdorf (бренды Nivea и Eucerin) или оптовая группа Metro, управляющая 91 магазином в России. А производитель медицинского оборудования B. Braun заявил, что его бизнес в России ограничивается «первичной медико-санитарной помощью гражданскому населению». Аналогичной позиции придерживается и транснациональная научно-техническая компания Merck & Co, которая занимается вопросами здравоохранения.

Само собой, сохранение присутствия немецких компаний в России вызывает ожесточенные дискуссии в германском обществе. Между тем, российские эксперты, с которыми удалось поговорить на эту сложную тему MSK1.RU, уверены, что западный бизнес в Россию рано или поздно вернется. Позитивные сигналы подал, например, Дональд Трамп, который уже готовится ко второй с начала года встрече с Владимиром Путиным. И одной из тем встречи могут быть как раз торговые и инвестиционные соглашения.

«Это пока не "возвращение" , а естественное развитие рынка»

— Немецкие компании остаются в России не из-за политики, а из-за сформированной логики бизнеса, — объясняет сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Мирослав Радкевич. — По данным нашей ассоциации, большинство из продолжающих работать в России немецких предприятий занимается производством и продажей товаров повседневного спроса — продуктов питания, бытовой химии и лекарств.

Эти компании понимают простую вещь: люди не должны страдать из-за внешних обстоятельств и бизнес должен обеспечивать стабильность. Для покупателей это хороший сигнал — на полках сохраняются привычные бренды, остается доверие к качеству и предсказуемость покупок. Такие компании поддерживают конкуренцию и удерживают рынок от резких скачков, что особенно важно на фоне роста себестоимости у российских производителей.

— Почему бегство западных компаний из России не было тотальным? Оставшиеся ведь продолжают работать и у себя на родине, хотя сталкиваются с потребительским хейтом.

— Сегодня мы видим новую логику западных брендов и их трансформацию к новым реалиям: это совместные предприятия, локализация, дистрибуция через маркетплейсы. Это всё же не попытка «вернуться», а естественное развитие. Рынок стал гибче, и это, пожалуй, единственно верный путь, когда экономика строится не на эмоциях, а на реальных потребностях людей.

«Россия остается привлекательной для западного бизнеса»

— На мой взгляд, сегодня на российском рынке действительно формируются все предпосылки для возврата иностранного бизнеса, — более оптимистичен, нежели Радкевич, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. — Многие компании, которые в 2022 году заявляли о постепенном сворачивании деятельности, сегодня приостановили этот процесс или, напротив, начали наращивать присутствие.

— Значит, просто хотят зарабатывать в России?

— Россия действительно остается привлекательным направлением для инвестиций и промышленного размещения, несмотря на внешнеполитическую конъюнктуру. Иностранные компании видят здесь понятные и стабильные условия работы, отсутствие дискриминационных мер со стороны государства и соблюдение договорных обязательств. Россия обладает серьезными конкурентными преимуществами — высокой потребительской активностью, развитой инфраструктурой, доступом к квалифицированным кадрам и промышленным площадкам.

Кроме того, наша страна всё активнее становится одним из ключевых логистических узлов между Азией, Ближним Востоком и Европой. Развитие международных транспортных коридоров и рост товарных потоков делают присутствие на российском рынке выгодным с точки зрения геоэкономики.

— Давайте представим, что санкции всё же снимут или хотя бы серьезно ослабят. Как быстро западный бизнес начнет возвращаться в Россию?

— Возврат иностранных компаний должен быть выстроен взвешенно. Государству важно следить, чтобы возвращение тех, кто ранее покинул рынок, не подорвало развитие отечественного производства и не создало препятствий для инвестиций из дружественных стран. Только такой подход позволит сохранить баланс между открытостью экономики и защитой национальных интересов.