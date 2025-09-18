Бывший мэр Вологды умер после инсульта в СИЗО. Его обвиняли в коррупции

Шулепов родился в 1958 году Источник: vologda.gosuslugi.ru

Умер Евгений Шулепов, бывший глава Вологды и депутат Госдумы. Осенью 2024 года он получил инсульт в СИЗО, где был из-за обвинений в коррупции. Затем он перенес операции и установку кардиостимулятора.

О смерти Шулепова стало известно 17 сентября 2025 года. Его дочь Елена написала на своей странице во «ВКонтакте»: «Папы больше нет».

Как пишет ТАСС, в мае этого года по делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Его обвинили в получении взяток на 11,3 миллиона рублей. По версии следствия, коммерческие структуры давали взятки, чтобы застройщики беспрепятственно получали разрешения при строительстве зданий в Вологде.

«По данным следствия, Шулепов с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год», — пишут журналисты.

Сторона обвинения считает, что преступления продолжались с 2008 по 2017 год, когда Шулепов был мэром города. Его задержали 15 мая 2024 года. С тех пор он и находился в СИЗО, где его здоровье постепенно ухудшалось.