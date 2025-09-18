Бывший мэр Вологды умер после инсульта в СИЗО. Его обвиняли в коррупции

Умер Евгений Шулепов, бывший глава Вологды и депутат Госдумы. Осенью 2024 года он получил инсульт в СИЗО, где был из-за обвинений в коррупции. Затем он перенес операции и установку кардиостимулятора.
О смерти Шулепова стало известно 17 сентября 2025 года. Его дочь Елена написала на своей странице во «ВКонтакте»: «Папы больше нет».
Как пишет ТАСС, в мае этого года по делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Его обвинили в получении взяток на 11,3 миллиона рублей. По версии следствия, коммерческие структуры давали взятки, чтобы застройщики беспрепятственно получали разрешения при строительстве зданий в Вологде.
«По данным следствия, Шулепов с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год», — пишут журналисты.
Сторона обвинения считает, что преступления продолжались с 2008 по 2017 год, когда Шулепов был мэром города. Его задержали 15 мая 2024 года. С тех пор он и находился в СИЗО, где его здоровье постепенно ухудшалось.
Также Генпрокуратура подала иск к Шулепову, членам его семьи и окружения. Прокуроры хотят изъять у них объекты недвижимости и доли в предприятиях. Известно, что арест наложен на 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков.