«Вопросов больше, чем ответов»: как западная пресса отреагировала на встречу Трампа и Путина

Путин и Трамп держали интригу во время саммита Источник: Kremlin.ru

«Ставки очень высоки» — предупреждал американский президент Дональд Трамп перед тем, как отправился на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор, который длился около трех часов, не привел к объявлению о прорыве в украинском конфликте, однако американский лидер заявляет о существенном прогрессе. Самая главная претензия западных СМИ — отсутствие конкретики.

Washington Post: Трамп и Путин прервали саммит, не достигнув соглашения по Украине, поскольку переговоры завершились досрочно

Газета пишет, что политики прервали встречу, целью которой было положить конец конфликту на Украине. «Визит воодушевил российского лидера, но не принес немедленного мира на Украине, к которому так стремится Трамп. Оба заявили о прогрессе, но не раскрыли подробностей», — говорится в статье. Washington Post называет заявление Владимира Путина для прессы «язвительным историческим уроком». Не оценили они и поведение Трампа, который «обычно любит вступать в перепалки» с журналистами, но в этот раз не стал отвечать на вопросы.

CNN: «Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — заявил экс-советник Трампа Джон Болтон

«Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп же добился очень малого», — сказал Болтон.

Другой спикер телеканала, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявил, что встреча двух президентов не дала никаких результатов. «Из этого саммита ничего не вышло. Это была просто ерунда. Это было просто пожатие плечами», — высказался Блюменталь.

Изучив российские СМИ, CNN пишет, что российская пресса в восторге от красной дорожки, которую расстелили перед Путиным. Реакцию наших коллег они называют «более чем позитивной».

Le Figaro: Россия продолжает поддерживать политический курс Дональда Трампа

Вашингтонский корреспондент французской газеты Le Figaro Адриен Жольмес пишет, что у американского президента особые отношения с Владимиром Путиным, что вносит фактор неопределенности в каждую их встречу. «Никогда ни у одного президента США не было таких неоднозначных связей, как у Трампа с Путиным. Никогда еще российский президент не имел такого прямого доступа к президенту США», — резюмирует автор.

Corriere della Sera: Трамп и Путин провели трехчасовые переговоры, но прекращения огня на Украине не произошло

Журналисты главной итальянской газеты отметили, что Путин и Трамп говорили о значительном прогрессе, но не раскрывают, о чем именно идет речь. Они напомнили, что Путин не был на американской земле 10 лет, и сам его приезд стал историческим событием: встречу в аэропорту называют теплой. Газета отмечает, что программа включала расширенную встречу с двумя делегациями и рабочий обед, который так и не состоялся. Среди прочего издание заострило внимание читателей на том, что Путин подтвердил слова, произнесенные Трампом много раз: если бы он, а не Байден, был президентом, то конфликта на Украине бы не было.

Der Spiegel: Трамп и Путин подорвали и без того низкие ожидания

Немецкая пресса отнеслась к визиту Путина на Аляску более критически. Журналисты возмущены отсутствием соглашения и подробностей. «В конце концов, вопросов было больше, чем ответов. Более крупный раунд и совместный обед отменены. Одно это вызвало дикие спекуляции: провалился ли саммит? Тот факт, что оба присутствовали на пресс-конференции, успокоил некоторых: может, не так всё и плохо. <…> [На пресс-конференции] оба льстили друг другу, как подростки. Но ни Путин, ни Трамп не объявили ни о каких конкретных результатах. Напротив».

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа впервые за шесть лет встретились лично. Лидеры России и США пожали друг другу руки на военной базе Эльмендорф–Ричардсон в Анкоридже, после чего вместе уехали на лимузине Трампа к месту переговоров.

После трехчасовых переговоров в Анкоридже президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, где российский лидер заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а Трамп подчеркнул, что прогресс есть, но сделки пока нет. После этого президенты ушли, не ответив на вопросы журналистов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что от общения с журналистами решено отказаться, поскольку Путин и Трамп сделали «исчерпывающие заявления». Он добавил, что разговор лидеров РФ и США позволяет «дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования».

Был отменен и рабочий обед Путина и Трампа с другими членами делегаций в расширенном составе, пишут СМИ. Оба лидера практически сразу покинули Аляску после встречи.

Позже Трамп дал интервью FoxNews, где отметил, что они с Путиным пришли к согласию по большинству пунктов, кроме одного-двух, но «довольно важных». Кроме того, он призвал Зеленского заключить сделку с РФ и заявил о подготовке трехсторонней встречи лидеров США, РФ и Украины.