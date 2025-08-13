НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Политика Переговоры России и США Трамп начал угрожать России перед встречей с Путиным. Что может случиться после переговоров

Трамп начал угрожать России перед встречей с Путиным. Что может случиться после переговоров

Президент рассказал, возможна ли еще одна встреча между США и Россией

292
5 комментариев
Трамп сделал несколько заявлений о предстоящем саммите на Аляске | Источник: The White HouseТрамп сделал несколько заявлений о предстоящем саммите на Аляске | Источник: The White House

Трамп сделал несколько заявлений о предстоящем саммите на Аляске

Источник:

The White House

Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин во время саммита на Аляске не согласится на прекращение огня, то Россию ждут «серьезные последствия» от США. Об этом он сказал во время пресс-конференции 13 августа.

Американский лидер также добавил, что если не получит «необходимые ответы» во время переговоров с Путиным, то следующей встречи не будет. При этом Трамп добавил, что есть хороший шанс и на второй саммит после разговора с Путиным на Аляске.

Более того, президент США рассчитывает, что вскоре сможет провести и совместные переговоры с Путиным и Зеленским.

«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — заявил Трамп.

Также он не оставил без внимания свою онлайн-встречу с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

«У нас был очень хороший разговор. Он был на связи, президент Зеленский был на связи. Я бы оценил его [разговор] на десять, знаете ли, очень, очень дружелюбно».

Напомним, саммит Трампа и Путина пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. В Белом доме сообщили, что президенты встретятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее в Кремле рассказали, что эти переговоры лидеров России и США будут не последними. Следующий саммит планируют провести в России — Дональду Трампу уже передали приглашение.

Чего ожидают в мире от предстоящей встречи Путина и Трампа, читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Переговоры Путина и Трампа СВО Украина Аляска
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 минута
Все наши "дружелюбные" соседи внимательно наблюдают за СВО. И делают соответствующие выводы. Напоминаю только недавних анализаторов. Финляндия, Армения, Азербайджан. Выводы, которые они сделали, меня тревожат.
Гость
29 минут
Над Канадой небо сине. Меж берез дожди косые. Так похоже на Россию, только всё же не Россия.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление