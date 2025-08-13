Трамп начал угрожать России перед встречей с Путиным. Что может случиться после переговоров

Трамп сделал несколько заявлений о предстоящем саммите на Аляске Источник: The White House

Дональд Трамп заявил, что если Владимир Путин во время саммита на Аляске не согласится на прекращение огня, то Россию ждут «серьезные последствия» от США. Об этом он сказал во время пресс-конференции 13 августа.

Американский лидер также добавил, что если не получит «необходимые ответы» во время переговоров с Путиным, то следующей встречи не будет. При этом Трамп добавил, что есть хороший шанс и на второй саммит после разговора с Путиным на Аляске.

Более того, президент США рассчитывает, что вскоре сможет провести и совместные переговоры с Путиным и Зеленским.

«Если первая встреча пройдет нормально, я бы хотел почти сразу же провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — заявил Трамп.

Также он не оставил без внимания свою онлайн-встречу с европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

«У нас был очень хороший разговор. Он был на связи, президент Зеленский был на связи. Я бы оценил его [разговор] на десять, знаете ли, очень, очень дружелюбно».

Напомним, саммит Трампа и Путина пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. В Белом доме сообщили, что президенты встретятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее в Кремле рассказали, что эти переговоры лидеров России и США будут не последними. Следующий саммит планируют провести в России — Дональду Трампу уже передали приглашение.