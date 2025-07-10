Новый подход к завершению конфликта на Украине: что обсуждали Лавров и Рубио во время личной встречи

Политики говорили почти час Источник: МИД России / Telegram

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Куала-Лумпуре. Они обсудили урегулирование ситуации с Украиной, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии.

Встреча продолжалась 50 минут. С российской стороны в переговорах в Малайзии участвовали и. о. директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

С американской — замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Как сообщили в российском дипведомстве, обе стороны настроены на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

Марко Рубио, в свою очередь, охарактеризовал свой разговор с Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания украинского конфликта. Тем не менее Штаты намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

«Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», — сказал госсекретарь.

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине и расскажет об этом Трампу. Во время беседы он услышал предложения, которые ранее не озвучивались.

Соединенные Штаты хотят увидеть дорожную карту урегулирования украинского конфликта. Это позволит определить пути завершения этого конфликта, отметил представитель США.

Рубио отметил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.

«Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность, как это произошло сегодня», — сказал он журналистам.