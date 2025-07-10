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Политика Спецоперация на Украине Новый подход к завершению конфликта на Украине: что обсуждали Лавров и Рубио во время личной встречи

Новый подход к завершению конфликта на Украине: что обсуждали Лавров и Рубио во время личной встречи

США услышали предложения, которые раньше нигде не высказывались

364
4 комментария
Политики говорили почти час | Источник: МИД России / Telegram Политики говорили почти час | Источник: МИД России / Telegram

Политики говорили почти час

Источник:

МИД России / Telegram

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Куала-Лумпуре. Они обсудили урегулирование ситуации с Украиной, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии. 

Встреча продолжалась 50 минут. С российской стороны в переговорах в Малайзии участвовали и. о. директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

С американской — замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Как сообщили в российском дипведомстве, обе стороны настроены на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. 

Марко Рубио, в свою очередь, охарактеризовал свой разговор с Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания украинского конфликта. Тем не менее Штаты намерены продолжать диалог для достижения урегулирования.

«Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», — сказал госсекретарь.

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине и расскажет об этом Трампу. Во время беседы он услышал предложения, которые ранее не озвучивались. 

Соединенные Штаты хотят увидеть дорожную карту урегулирования украинского конфликта. Это позволит определить пути завершения этого конфликта, отметил представитель США.

Рубио отметил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.

«Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность, как это произошло сегодня», — сказал он журналистам.

Однако США рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть комплексов Patriot Украине. Более того, Рубио подчеркнул, что Штаты не принимали политического решения больше не передавать оружие Киеву.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сергей Лавров Марко Рубио Малайзия Украина Завершение конфликта
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Комментарии
4
Гость
1 час
пока пенсионера не вынесут вперёд лаптями - ничего не закончится
Гость
1 час
Рубио привез Лаврову блок Мальборо.
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