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Политика Война на Ближнем Востоке «Дело идет к Третьей мировой войне»: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран задолго до обострения конфликта

«Дело идет к Третьей мировой войне»: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран задолго до обострения конфликта

Политик утверждал, что на этом фоне все забудут про конфликт между РФ и Украиной

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Жириновский утверждал, что конфликт обострится из-за удара Израиля по Ирану | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЖириновский утверждал, что конфликт обострится из-за удара Израиля по Ирану | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жириновский утверждал, что конфликт обострится из-за удара Израиля по Ирану

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Владимир Жириновский — один из тех политиков, цитируемость которых не снижается даже после его смерти. Еще в 2019-м году заявил, что на Ближнем Востоке развернутся самые страшные события, которые могут перерасти в Третью мировую. Об этом политик рассуждал в эфире одного из политических шоу.

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, не Северная Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события», — утверждал Жириновский.

Жириновский предсказал, что на Ближнем Востоке развернутся самые страшные события

Источник:

ЛДПР-ТВ / YouTube.com

Еще он заявил, что Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему, кажется есть ядерные центры, по обогащению урана и, возможно, по производству ядерных зарядов.

«После нанесения удара Иран обязательно ответит — будут какие-то небольшие разрушения в Израиле. И тогда старший брат придёт на помощь: США мобилизует НАТО и сами начнут бомбить Иран, в том числе применяя страшное оружие локального действия. Можно всю страну снести применением этого локального ядерного оружия», — рассуждал политик.

Жириновский утверждал, что на фоне эскалации конфликта с Ираном, на помощь Израилю придет США

Источник:

ЛДПР ТВ / ldpr.tv

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, нанеся серию ударов по стране, в том числе в жилых кварталах Тегерана. Среди целей были руководство КСИР и их семьи и ученые, занимающиеся ядерной темой. После этого последовали ответные удары от Ирана.

Взаимные атаки продолжаются и в настоящее время. В результате ударов Израиля по Ирану не менее 78 человек погибли, более 320 получили ранения. По предварительным данным портала Ynet, в результате ответной атаки Ирана на Израиль: ранен как минимум 41 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

В момент падения иранской ракеты на жилой квартал в пригороде Тель-Авива известно о 20 пострадавших, трое из них в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.

Также из-за конфликта уже начали расти цены на нефть. Прочитайте более подробный разбор причин и последствий нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Владимир Жириновский Предсказание Израиль Иран
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