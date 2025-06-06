США сотряс политический скандал. Илон Маск предложил объявить Трампу импичмент

Маск и Трамп несколько часов публично кидались обвинениями Источник: AP Photo/Evan Vucci)











Дональд Трамп и Илон Маск всерьез рассорились. Это произошло публично, с крайне серьезными обвинениями. Как пишут наши коллеги из «Фонтанки», всему виной госдотации и черная неблагодарность.

О том, что между президентом и его протеже пробежала кошка, стало понятно еще месяц назад. Илон Маск почти перестал появляться в публичном пространстве с политическими комментариями, Трамп остановил поток слов восхищения в его адрес. Напомним, Маск в администрации Трампа отвечал за то, чтобы максимально урезать госрасходы.

В последний раз они виделись в Овальном кабинете 30 мая, когда Дональд Трамп официально проводил Маска с госслужбы. Обычно при выходе чиновника на пенсию ему дарят глупый подарок «со смыслом». Маску достался идиотский огромный золотой ключ. Куда конкретно надо его вставлять и крутить, президент не пояснил.

Еще вчера американские СМИ вышли с сенсационными заголовками: Трамп и Маск разошлись в бизнес-вопросах. Во-первых, представленный недавно президентом проект закона (его неформальное название One Big Beautiful Bill — Большой Красивый Законопроект) о сокращении госрасходов предполагает, кроме всего прочего, резкое урезание дотаций на электромобили (на которых зарабатывает Маск). А во-вторых, фирму xAi Маска не взяли в огромный проект суперкомпьютера The Stargate Project стоимостью 500 миллиардов долларов.

На днях Маск действительно раскритиковал законопроект. Он ничего не сказал про субсидии для Tesla, зато предрек банкротство США, призвал всех, кто может что-то сделать, не дать этой инициативе стать законом: «Kill Bill».

Дальше его захлестнули эмоции:

Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свиной законопроект о расходах конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом. Илон Маск глава Tesla

В Белом доме в ответ сухо прокомментировали: «Критика Маска никак не повлияет на поддержку Трампом масштабного законопроекта о расходах».

Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет <…>. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. Дональд Трамп президент США

Гром грянул в четверг, 5 июня. Эмоции уже не скрывали оба.

«Я очень разочарован Илоном. Я ему очень помог. Он знал внутреннюю работу законопроекта лучше, чем кто-либо из сидящих здесь. У него не было с этим проблем, — заявил Трамп. — Внезапно у него возникла проблема, и он только развил ее, когда узнал, что мы собираемся сократить требования к электромобилям».

Строя из себя доброго дедушку, Дональд Трамп чуть не пустил слезу, мол, у нас раньше были такие хорошие отношения! А будут ли они такие же и дальше — кто знает!

Маск явно ждал и следил за реакцией на свои выпады, поэтому ответ последовал незамедлительно.

«Ложь, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в конгрессе не смог его прочитать».

Ну а дальше пошел с козырей: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 мест в сенате».

И резюмировал.

Какая неблагодарность! (What an ingratitude!) Илон Маск глава Tesla

Трамп же уже совершенно спокойно заверил читателей своего аккаунта, что легко бы выиграл без Маска выборы в Пенсильвании — штате, где, по сути, решалась судьба президентского кресла.

О том, сколько денег Маск потратил на его избирательную кампанию, ничего сказано не было с обеих сторон. Но мы помним: 290 миллионов долларов. Больше, чем кто-либо другой.

Разумеется, были последствия. Наблюдая в прямом эфире за этой битвой гигантов, инвесторы буквально на автомате потянули руки к компьютерным мышкам, чтобы продать акции Tesla.

Всего за считаные минуты компания потеряла больше 100 миллиардов долларов капитализации и выбыла из клуба эмитентов стоимостью больше триллиона. Сам Маск как держатель примерно 20,5% «Теслы» потерял на этой перебранке больше 20 миллиардов.

Вскоре Трамп намекнул, что США могут расторгнуть госконтракты с компанией SpaceX — космическим детищем Маска. Так как «самый простой способ сэкономить миллиарды долларов в нашем бюджете — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона».

Маск в ответ тут же ответил, что SpaceX сами выведут из работы космический корабль Dragon. Dragon был разработан для доставки грузов на Международную космическую станцию и их возврата на Землю.

Также Трамп сказал, что Маск «просто сошел с ума». А Маск заявил, что «время сбросить большую бомбу». И сбросил. Маск сказал, что реальная причина, по которой не были еще опубликованы материалы по делу Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле детьми, это то, что в материалах дела фигурирует Трамп. На эти обвинения Трамп еще не успел ответить.

К заочной ссоре подключился рэпер Канье Уэст, который предложил «братанам помириться».

Но Маск не внял его совету и заявил, что Трампу нужно объявить импичмент и заменить его вице-президентом Вэнсом. Твит быстро набрал популярность и всего за десять минут собрал почти 10 000 лайков.

Также, по словам Маска, тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине года.