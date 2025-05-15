Экс-заммэра Ярославля арестовали после поста в соцсетях. Что он сделал

Аксютенко арестовали на семь суток за пост Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Красноярске 13 мая Центральный районный суд на семь суток арестовал политического аналитика, телеграм-блогера и бывшего чиновника мэрии Ярославля Алексея Аксютенко.

Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, Аксютенко судили за организацию несанкционированного митинга — по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления…). Как рассказали в пресс-службе судов, 6 мая Аксютенко в своем телеграм-канале написал про акцию «Бессмертный полк» (0+). В посте он предложил подписчикам, недовольным реформой самоуправления, выйти с плакатом «За родной район». Также 7 мая он выложил и похвалил фото с надписью «Сохраним Идринский район 1923».

В Красноярском крае сейчас реформируют систему самоуправления — ее собираются сделать одноуровневой (ранее аналогичную реформу провели в Ярославской области). Для этого планируются ликвидировать сотни муниципальных образований, административно объединив территории друг с другом. Вместо нынешних 472 муниципальных образований хотят оставить лишь 39 — шесть городских и 33 муниципальных округа.

К слову, губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее объяснял, что изменение муниципальной системы должно упростить существующий порядок, сделать его понятным, чтобы чиновники не перекладывали ответственность друг на друга. Еще одной целью реформы он называл ликвидацию лишнего дублирования управленческого звена. Реформа в Ярославской области должна завершиться в середине 2025 года.

Что известно об Алексее Аксютенко

Алексей Аксютенко проработал в Ярославле четыре месяца и метил в мэры Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Алексей Аксютенко окончил в 2001 году Красноярскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 году завершил обучение в Новосибирском государственном медицинском университете по специальности «экономист-менеджер». В 2010 получил диплом о дополнительном образовании по программе «Мастер делового администрирования» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика Решетнева. В 2016 обучался в Ярославском филиале академии Пастухова по программе «Управление закупочной деятельностью». С 1999 по 2018 год работал в Красноярской городской администрации — здесь дослужился до заместителя главного архитектора города — начальника отдела выдачи разрешений, контроля и муниципального заказа.

В Ярославле он работал с мая по октябрь 2018 года при мэре Владимире Слепцове. Как признавался в интервью 76.RU в 2018-м сам Алексей, в столицу Золотого кольца он приехал после участия в конкурсе на муниципальную должность, с ним заключали срочный договор мэрия Ярославля.

Аксютенко хвалил красные маршрутки, катался на троллейбусах, а гимн города называл душевным. Он также был готов окунуться в прорубь по поручению руководителя. Да и сам метил в кресло мэра. В ноябре 2018 году депутаты муниципалитета предлагали Аксютенко выставить свою кандидатуру на выборы, но он, подумав, отказался.