«Нормальный человек с ума сойдет от этого всего»: ярославский губернатор объяснил, зачем вместо районов делают округа

В Ярославской области меняют муниципальную систему управления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции 25 сентября прокомментировал решение об изменении системы местного самоуправления в регионе. Вместо двухуровневой она станет одноуровневой: привычные районы переделают в округа путем объединения поселений. При этом глав поселений уже не будет.

Муниципальным округом будет руководить единый глава. Данный процесс юридически уже идет. Завершить преобразование системы планируют к середине 2025 года.

— Ожидается огромный эффект для развития, — заявил Михаил Евраев, отвечая на вопрос портала 76.RU. — Потому что, когда мы имели двухуровневую муниципальную систему, это означало, что в любом районе — Ростове, Угличе или другом — есть администрация района и есть администрация города. Люди обращаются с какими-то проблемами — в поселениях говорят: «Не наши полномочия. Вам в район». А те говорят: «Вам в поселок. А это вообще надо в область. А тут — федеральное». Нормальный человек с ума сойдет от этого всего! Разобраться в этом невозможно!

По словам главы, разграничения вносили коррективы в работу, время решения проблемы местных жителей увеличилось.

— Примеров миллион! Едете по дороге — пять метров борщевика нет, а дальше есть. Почему? Полномочия закончились! Дорога нормальная, начинается населенный пункт — дорога плохая, потом снова хорошая. Почему? Потому что хорошая — областная дорога, а плохая — поселенческая. Сделали свою дорогу, а дальше не наши полномочия. На каждом шагу такое, — привел в пример Михаил Евраев.

По словам губернатора, изменение муниципальной системы, во-первых, должно упростить существующий порядок, сделать его понятным, чтобы чиновники не перекладывали ответственность друг на друга, не писали отписки. И вторая цель — ликвидировать лишнее дублирование управленческого звена.

— В каждом районе большое количество администраций, которые получают деньги. И причем деньги-то небольшие, из-за чего они не могут привлечь эффективных управленцев. Они говорят: «Как мы можем привлечь людей на 30 тысяч?». Я говорю: «Конечно, никак, платить надо нормальные деньги». Меня спрашивают: «А вы нам дадите?». Я говорю: «Конечно нет, откуда я их вам возьму? Вы посмотрите, у вас пять администраций друг друга дублируют. Вы не хотите одну создать и платить нормальные деньги этим управленцам!», — добавил он.

По мнению главы региона, изменения серьезным образом укрепит районы с финансовой точки зрения.

— Все поселения имели свои бюджеты, а там денег-то ни на что нет. Дай бог, зарплату эту маленькую покрыть. Люди приходят, просят решить какой-то вопрос. А им говорят: «Нельзя, у нас денег нет». Район — это более крупная финансовая структура, с ее руководства будет другой спрос. Нельзя будет сказать, что это не наши полномочия. Это совсем другая эффективность! — уверен Михаил Евраев.

При этом на местах, по заверению губернатора, представители останутся.

— Яркий пример — Переславль-Залесский: поселений нет, а представители на местах остаются, чтобы людям можно было и на месте какие-то вопросы решить, — пояснил он.

Губернатор добавил, что Ярославская область стала 23-м регионом в стране, который решился на муниципальную реформу.

Напомним, итогом реформы станет преобразование 96 различных муниципальных образований Ярославской области в 19. Среди них будет 17 муниципальных округов и два городских округа — Ярославль и Рыбинск (их объединять с районами не будут). Городской округ Переславль-Залесский по новому законодательству получит статус муниципального округа. Городские поселения Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Пречистое, Пошехонье, Ростов, Тутаев, Углич, Лесная Поляна вместе с сельскими поселениями своего района войдут в муниципальные округа. У них также не будет отдельных глав.