Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул, но украинская сторона не приехала

Встреча должна пройти в Стамбуле Источник: Сергей Карпухин / ТАСС











Российская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле. Они пройдут во дворце османских султанов Долмабахче, где проходила последняя встреча между странами в 2022 году. При этом украинская делегация сначала отправилась в Анкару, где президент Украины планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

О том, что российская делегация прибыла на встречу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала и о планах переговорщиков.

«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — сообщила она журналистам.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав переговорщиков также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин.

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы будут представлять четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.



По данным украинских СМИ, от Украины в переговорах примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Однако они сначала отправились в Анкару, где пройдет встреча Зеленского с Эрдоганом. После ее проведения делегация из Киева отправится в Стамбул.

Провести прямую встречу с украинцами без предварительных условий предложил 11 мая Владимир Путин. Зеленский согласился не сразу и выдвинул ультиматум о прекращении огня. Однако после беседы с президентом Турции решился на переговоры.

Продолжительность обсуждения, возобновляющегося в Стамбуле, будет зависеть от их хода, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС. Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной.