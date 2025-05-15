НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, дождь

ощущается как +10

0 м/c,

 746мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,22
EUR 90,38
Коренные ярославцы в «Локомотиве»
Что с баром в центре
Где сделают фан-зону «Локомотива»
Когда отключат отопление
Продают гостиницу в центре
Продавали опасные продукты
Изменят расписание троллейбусов
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Политика Переговоры России и Украины Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул, но украинская сторона не приехала

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул, но украинская сторона не приехала

Представители Москвы заранее прилетели в Турцию

169
Написать комментарий
Встреча должна пройти в Стамбуле | Источник: Сергей Карпухин / ТАССВстреча должна пройти в Стамбуле | Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Встреча должна пройти в Стамбуле

Источник:

Сергей Карпухин / ТАСС

Российская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле. Они пройдут во дворце османских султанов Долмабахче, где проходила последняя встреча между странами в 2022 году. При этом украинская делегация сначала отправилась в Анкару, где президент Украины планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

О том, что российская делегация прибыла на встречу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала и о планах переговорщиков.

«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — сообщила она журналистам.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав переговорщиков также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. 

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы будут представлять четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

По данным украинских СМИ, от Украины в переговорах примут участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Однако они сначала отправились в Анкару, где пройдет встреча Зеленского с Эрдоганом. После ее проведения делегация из Киева отправится в Стамбул.

Провести прямую встречу с украинцами без предварительных условий предложил 11 мая Владимир Путин. Зеленский согласился не сразу и выдвинул ультиматум о прекращении огня. Однако после беседы с президентом Турции решился на переговоры. 

Продолжительность обсуждения, возобновляющегося в Стамбуле, будет зависеть от их хода, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС. Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной.

Всю информацию о ходе переговоров между Россией и Украиной мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры России и Украины Стамбульские соглашения Спецоперация на Украине Делегация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление