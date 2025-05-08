Кадыров поставил точку в вопросе о своей отставке

Рамзан Кадыров объявил, что с радостью выполняет приказ верховного главнокомандующего Источник: Kadyrov_95 / Telegram











Сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о результатах рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным и поставил точку в вопросе о своей отставке. Подробности об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете [о моей отставке], снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“. Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ верховного главнокомандующего выполняю!» — написал Кадыров.

Несколько дней назад глава Чечни заявил, что просит, чтобы его освободили от должности и надеется, что его просьбу удовлетворят. Так Кадыров ответил на вопрос журналистов о слухах об его отставке.

Также он не стал скрывать, каким видит будущего преемника. Он считает, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.