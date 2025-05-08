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9 мая в Ярославле
Политика Кадыров поставил точку в вопросе о своей отставке

Кадыров поставил точку в вопросе о своей отставке

Он рассказал, как отреагировал на эту новость Владимир Путин

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4 комментария
Рамзан Кадыров объявил, что с радостью выполняет приказ верховного главнокомандующего | Источник: Kadyrov_95 / TelegramРамзан Кадыров объявил, что с радостью выполняет приказ верховного главнокомандующего | Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Рамзан Кадыров объявил, что с радостью выполняет приказ верховного главнокомандующего

Источник:

Kadyrov_95 / Telegram

Сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о результатах рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным и поставил точку в вопросе о своей отставке. Подробности об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете [о моей отставке], снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“. Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ верховного главнокомандующего выполняю!» — написал Кадыров.

Несколько дней назад глава Чечни заявил, что просит, чтобы его освободили от должности и надеется, что его просьбу удовлетворят. Так Кадыров ответил на вопрос журналистов о слухах об его отставке.

Также он не стал скрывать, каким видит будущего преемника. Он считает, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Кадыров и ранее рассуждал о том, чтобы покинуть пост. В 2022 году глава Чечни говорил, что постарается «вовремя уйти».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Рамзан Кадыров Отставка Политика Республика Чечня Россия
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Комментарии
4
Гость
5 часов
видимо адамчик ещё не готов принять эстафету
Гость
4 часа
У Кадырова здоровье плохое, его лечить надо а не работать.
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