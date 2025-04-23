«Добиться мира или потерять всю страну»: Трамп поставил Зеленскому ультиматум, вынуждая пойти на условия США

По мнению лидера США, заявление Зеленского не сделает ничего, кроме как продлит «поле смерти» Источник: The White House / X











Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредит мирным переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Лидер Соединенных Штатов привел слова Владимира Зеленского с первой полосы издания The Wall Street Journal, где тот заявил, что Украина юридически не признает Крым частью России.

Дональд Трамп подчеркнул, что такое заявление вредит мирным переговорам с Россией, так как, по его мнению, полуостров был «потерян много лет назад под эгидой президента Барака Обамы» и не является предметом обсуждения.

«Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этого конфликта. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины ужасная — он может добиться мира или может сражаться еще три года, прежде чем потерять всю страну», — написал Трамп.

Президент заявил, что не имеет никакого отношения к России, но «имеет много общего» с желанием спасти российских и украинских солдат. Заявление Зеленского, по его мнению, не сделает ничего, кроме как продлит «поле смерти».

«Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого „нет карт“, должен теперь, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и тотального беспорядка, который никогда бы не начался, если бы я был президентом!» — считает Трамп.